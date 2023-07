Drei Neue und drei Abgänge

Am Freitag versammelte St. Bernhard-Trainer Manuel Fettinger sein Team zur ersten Trainingseinheit – die sei ganz locker verlaufen, wie der Coach erzählt. „Ein paar lockere Übungen, viele Gespräche. Wir sind bewusst eine Woche später gestartet, die Pause hatte jeder dringend nötig.“

Die Zugänge standen beim Vorsaison-Dritten ohnehin bereits vorm Transferschluss-Finish fest, drei neue Kicker sind ab sofort dabei: Manuel Poeppl kehrt nach einem halben Jahr bei Landesligist Haitzendorf zum USV zurück, völlig neu sind David Vacek (Weißenkirchen) und der einstige Geras-Torjäger Robin Hrobar, der zuletzt für Ladendorf in der 1. Klasse stürmte. „Voll zufrieden“ zeigte sich der Coach über das Engagement dieses Trios. „Wir wollten uns punktuell verstärken – ich denke, dass uns das gelungen ist. Und man darf ja nicht vergessen, dass in den letzten Spielen der vorigen Saison viele junge Spieler aus den eigenen Reihen aufgezeigt haben – die werden wir weiterhin einbauen.“ Auf drei Spieler aus dem vorsaisonalen Kader wird Fettinger künftig aber verzichten müssen: Stefan Pöhn kehrte zu 2. Klasse-Team Irnfritz heim, ebenso in die 2. Klasse zieht es Matthäus Macho, der zur Eintracht Pulkautal wechselt. Jonas Reiss läuft künftig für Gars in der 1. Klasse ein.