15 Tore in zwei Spielen: St. Bernhard im Torrausch

Die St. Bernharder Tormaschinerie war auch am Wochenende wieder gnadenlos: Nachdem die Fettinger-Elf zuletzt Rehberg 9:2 auseinandernahm, fertigte sie Dobersberg mit 6:1 ab – und feierte nur wegen USV-Torwart Gottfried Wolf nicht einen noch höheren Kantersieg.

Auch St. Bernhard-Trainer Manuel Fettinger hatte Lob für den tschechischen Schlussmann parat: „Er hat einen sensationellen Tag gehabt.“ Neben der starken Torausbeute ließen die St. Bernharder gute Topchancen liegen, dominierten die Partie aber klar. „St. Bernhard war uns eine Nummer zu groß“, gab auch Dobersbergs Sektionsleiter Harald Pelz zu. Fettinger triumphierte: „Wenn man das Haar in der Suppe suchen möchte, dann wäre es die Chancenauswertung. Aber was soll ich einer Mannschaft vorwerfen, die 6:1 gewonnen hat? Ich bin hochzufrieden.“ Ganze 15 Tore schoss seine Truppe damit in zwei Spielen, hielt durch den Auswärtserfolg über Dobersberg außerdem auch den Tabellenkeller auf Distanz: „Das war sehr wichtig.“

Einziger Wermutstropfen: Verteidiger Maximilian Ableidinger verletzte sich am Knie – Schweregrad noch unbekannt. Im Saisonfinish könnte er damit fehlen. In den letzten beiden Runden vor der Winterpause trifft der USV auf den Zweiten Kottes und Schlusslicht Grafenwörth. Fettinger stellt klar: „Das sind sehr unterschiedliche Aufgaben. Kottes hat eine gute Mannschaft und derzeit einen Lauf. Grafenwörth wiederum ist sicher nicht so schlecht, wie es aussieht – ich habe sie auch schon beobachtet und sie haben oft knapp verloren, hatten aber halt mit der ganzen Unruhe neben dem Platz zu Kämpfen. Wenn wir unsere Leistungen abrufen, können wir gegen beide bestehen. Selbstläufer gibt es in der Liga keine.“