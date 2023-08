4:0-Führung fast verspielt

Ende gut, alles gu? 4:3 sicherte sich der USV St. Bernhard/Frauenhofen am Samstagabend gegen Weißenkirchen am dritten Spieltag den ersten Saisonsieg. Dabei machte es die Fettinger-Elf aber deutlich spannender, als es hätte sein müssen. Nach komfortabler 4:0-Führung kassierte sie drei Gegentreffer – und verspielte beinahe den Dreier. „Wir müssen das anständiger fertigspielen, es so spannend zu machen war sehr unnötig. Wir werden das gut aufarbeiten müssen“, kündigte Trainer Manuel Fettinger an, lobte aber auch zurecht die erste Halbzeit seiner Elf: „Wir waren ab der ersten Minute richtig gut im Spiel, immer wieder giftig und haben nie lockergelassen.“ Nach dem Premierensieg geht's nun für St. Bernhard am Samstag in Raabs weiter. „Raabs hat sich ausgezeichnet verstärkt, es wird schwer. Aber wir wollen punkten, dafür spielen wir Fußball“, sagte Fettinger.