4:0 führte St. Bernhard/Frauenhofen schon nach weniger als einer halben Stunde gegen Titelmitfavorit SG Großweikersdorf/Wiesendorf, am Ende wurd's ein 6:2-Kantersieg. „Es gibt diese Tage im Fußball, an denen alles aufgeht“, freute sich USV-Trainer Manuel Fettinger nach der doch überraschenden Demontage der Spielgemeinschaft, stapelte aber gleichzeitig auch tief: „Wir wissen, wie wir das einordnen müssen – das darf man nicht überbewerten.“ Am Freitagabend gastiert seine Elf nun in Gföhl. Gegen die Admira verlor St. Bernhard zuletzt im August 2014 0:1, gewann seither alle drei Pflichtspiele: vorige Saison 4:3 und 1:0, 2015 in der 1. Klasse 6:5. „Ich schätze sie sehr sehr gut ein, sie haben vorige Saison eine Top-Rückrunde gespielt. Aber in dieser Liga kann jeder jeden schlagen und wir wollen natürlich auch in Gföhl etwas mitnehmen“, stellte Fettinger klar.