Erste Auftaktniederlage seit sechs Jahren

Ungewohntes Bild: Kein Jubel zum Liga-Start für St. Bernhard/Frauenhofen. Seit sechs Jahren verlor das Überraschungsteam der Vorsaison kein Auftaktspiel mehr – egal ob in der Gebietsliga oder in der 1. Klasse Nordwest/Mitte. Die eindrucksvolle Serie riss gegen Heidenreichstein.

In die vorangegangene Spielzeit startete der USV mit einem deutlichen 3:0 gegen Rehberg, in der Meistersaison 2021/22 in der 1. Klasse mit einem knappen 3:2 gegen Ziersdorf. 2020/21 sicherten sich die St. Bernarder gegen Mautern 2:0 den Aufaktdreier, 2019/20 klar 4:1 gegen Heldenberg. 2018/19 musste zu Beginn Sitzenberg dranglauben, wurde vom USV mit 3:2 bezwungen. Gegen den FCH war am Freitagabend aber Schluss. „ „Ich muss sagen, dass wir es eigentlich genauso erwartet haben, dass Heidenreichstein dementsprechend aggressiver auftritt. Wir waren nicht giftig genug“, resümierte St. Bernhard/Frauenhofen-Coach Manuel Fettinger – der übrigens selbst in seinen fünf Jahren beim Klub noch nie eine Auftaktniederlage einstecken musste. Trotz dem 0:2 gab er sich aber zuversichtlich: „Ich weiß, wozu meine Mannschaft fähig ist – wir glauben an uns.“

Gegen Titelmitfavorit Langenlois führte sein Team am Dienstag zwischenzeitlich nach Rückstand 1:3, remisierte letztlich 3:3.