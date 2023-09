Erstes „X“ seit über neun Jahren

Mit breiter Brust gastierte St. Bernhard/Frauenhofen am Wochenende in Gföhl – immerhin 6:2 hatte die Fettinger-Truppe zuvor Titelmitfavorit Großweikersdorf/Wiesendorf paniert. Außerdem sprach die Statistik für den USV: Die letzte Niederlage gegen die Admira gab's im August 2014, seither entschieden die St. Bernharder alle drei Pflichtspiele (und ein Testmatch) gegen die Gföhler für sich. Nach früher Führung durch David Vacek sah's gegen die ersatzgeschwächten Hausherren auch am Freitag lange gut aus, besonders USV-Schlussmann Marco Marstaller erlebte einen Top-Abend, hielt die Null mit einigen sehenswerten Paraden fest. Letztlich machte Simon Stefanec der Fettinger-Elf aber einen Strich durch die Rechnung, fixierte souverän den leistungsgerechten 1:1-Endstand und belohnte die Gföhler Bemühungen. Damit besiegelte er außerdem das erste Remis zwischen beiden Teams, das es vor mittlerweile über neun Jahren gab: Im März 2014 trennten sich die Klubs 2:2. Das bis zum Freitag letzte 1:1 zwischen Gföhl und St. Bernhard gab's übrigens vor fast 15 Jahren, im September 2007.