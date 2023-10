Legionär netzte beim Comeback

Alle guten Dinge sind drei. Gegen Groß Gerungs konnte das derzeit ersatzgeschwächte St. Bernhard/Frauenhofen am Wochenende den dritten Saisonsieg verbuchen, bezwang die „Kreuzbergkicker“ souverän 2:0 – trotz eines überragenden Robin Pfeiffer im Kasten der Gäste. „Er hat unglaublich gehalten“, lobte auch St. Bernhards Trainer Manuel Fettinger den Schlussmann des Gegners, der so manche Großchance der Hausherren sehenswert vereitelte.

USV St. Bernhard/Frauenhofen St. Bernharder Lazarett wird größer

Positiv aus St. Bernharder Sicht war aber nicht nur der Sieg an sich, sondern auch die Rückkehr Michal Docekals: Der 27-jährige tschechische Stürmer musste zuletzt beim 0:3 in Amaliendorf verletzt zusehen – eine genaue Ausfalldauer stand in den Sternen. Erst, wenn er wieder schmerzfrei sein würde, werde er wieder spielen, sagte sein Coach damals. Überraschenderweise wurde er rechtzeitig fürs Heimspiel gegen die Gerungser wieder fit. „Er hat gesagt, dass er nichts mehr spürt und es laut ihm mehr im Kopf ist und er eigentlich fit ist“, erzählte Fettinger. Das schnelle Comeback machte sich bezahlt: Docekal brachte die St. Bernharder durch sein Tor zum 1:0 in der Endphase der ersten Halbzeit auf die Siegesstraße. Der Tscheche erzielte noch dazu ein sehenswertes Traumtor, überhob – nachdem die Gäste zuvor den Ball nicht wegbrachten – den zu weit herausgerückten Goalie Pfeiffer stark.

Am Sonntagnachmittag kann St. Bernhard den nächsten Tabellennachbarn hinter sich lassen: Auswärts gastiert der USV bei Aufsteiger Gablitz, der nach einem schwachen Saisonstart zuletzt zwei Siege in Folge einfuhr. „Diese Liga ist sehr verrückt, jeder kann jeden schlagen. Gablitz ist eine spielerisch sehr gute Mannschaft. Wir wollen aber Zählbares mitnehmen“, stellte Fettinger klar.