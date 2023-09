St. Bernharder Lazarett wird größer

Der Verletzungsteufel scheint den USV St. Bernhard/Frauenhofen derzeit heimzusuchen. Innerhalb der vergangenen Woche wuchs das Lazarett auf mittlerweile fünf Spieler an. Ein Überblick.

MICHAL DOCEKAL, STURM Der wichtige Offensiv-Legionär ist der jüngste „Neuzugang“ des St. Bernharder Lazaretts. Im Abschlusstraining vorm Gastspiel bei 2. Landesliga-Absteiger Amaliendorf verletzte sich der 27-jährige Tscheche. Trainer Manuel Fettinger konnte aber Entwarnung geben: „Er war schon beim Arzt, es ist Gott sei Dank nichts Gröberes.“ Ein Einsatz gegen Groß Gerungs ist dennoch aus aktueller Sicht fraglich. Mit einer Laufeinheit startete Docekal aber am Montag schon wieder in den vorsichtigen Trainingsbetrieb.

DOMINIK KRAFT, VERTEIDIGUNG Bei der 1:2-Heimniederlage gegen Schweiggers in Runde sieben musste der Abwehrspieler in der Halbzeitpause in der Kabine bleiben. Mittlerweile ist die Diagnose fix: Kreuzbandriss – eine Hiobsbotschaft für den erst 23-jährigen Kraft. „Damit wird er uns sicher längere Zeit fehlen, wahrscheinlich mindestens neun Monate“, sagte Trainer Fettinger.

MATTHIAS GABLER, MITTELFELD Auch auf den 35-jährigen Routniners muss St. Bernhard aktuell verzichten – Gabler absolvierte seine vorerst letzte Partie in Runde sechs, beim 1:1 in Gföhl. „Es ist Gott sei Dank nicht so schlimm, wie vermutet“, sagte Fettinger. Wie lange sein wichtiger Mittelfeldmann ausfallen wird, ist offen: „Er spielt wieder, wenn er schmerzfrei ist. Das kann in ein bis drei, aber auch erst in fünf Wochen sein.“

MANFRED WIMMER, STURM Die Ex-Landesliga-Offensivkraft musste am sechsten Spieltag in Gföhl nach nur 17 Minuten vom Feld genommen werden, zog sich eine muskuläre Verletzung zu. Wie lange der 32-jährige Wimmer deshalb fehlen wird, ist ebenso wie bei Gabler, ungewiss: „Auch er wird erst dann wieder spielen, wenn er vollkommen schmerzfrei ist“, stellte Fettinger klar.

JAKOB REISS, TOR Der Stammtorwart der Vorbereitung absolvierte für St. Bernhard die drei Auftaktpartien, fehlt seither aber verletzt. Dadurch ergatterte sich Marco Marstaller sein Einserleiberl zurück, die erst 18-jährige Nachwuchshoffnung dürfte in den nächsten Wochen ein Comeback feiern – ob auf dem Platz, oder nur auf der Bank als Nummer zwei hinterMarstaller, ist noch völlig offen (die NÖN berichtete).

Umkämpft. Bei Landesliga-Absteiger Amaliendorf (hinten: Niklas Zahradnik) gab's für St. Bernhard & Maximilian Ableidinger (vorne) nichts zu holen. Für USV-Trainer Manuel Fettinger wäre mehr drin gewesen: „Amaliendorf war nicht drei Tore besser!“. Foto: Nikolai Dangl