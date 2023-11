Tabellenführung aus der Hand gegeben

Die Tabellenführung hätte Kottes bei einem Sieg in St. Bernhard an sich reißen können, hätte sich die Winterkrone am letzten Spieltag der Hinrunde aus eigener Kraft krallen können. Allein die Fettinger-Elf hatte etwas dagegen, machte dem SCU einen Strich durch die Rechnung, rang den Kottesern ein 1:1-Remis ab.

„Nach diesem Spielverlauf muss man auch einmal mit so einem Remis zufrieden sein“, meinte St. Bernhard-Trainer Manuel Fettinger nach dem Spiel. Nach dem frühen Kotteser Führungstreffer durch David Rester fokussierte sich die Höllerschmid-Elf weitgehend aufs Kontern. „Das haben sie gut gemacht, das muss man auch anerkennen.“ Der USV machte daraufhin das Spiel, letztlich sicherte Joker Christoph Pelikan neun Minuten nach seiner Einwechslung spät den Punktgewinn (89.) – der die Ausgangslage für den Kampf um die Winterkrone maßgeblich veränderte.

Durch das Remis konnten die Kotteser nicht an der SG Großweikersdorf/Wiesendorf vorbeiziehen, müssen deswegen in der letzten Runde der Herbstsaison kommendes Wochenende um die Winterkrone zittern, haben die Entscheidung nicht mehr selbst in der Hand. Während Kottes daheim Rehberg empfängt, muss die SG gegen Gföhl ran – und hat derzeit außerdem einen Punkt Vorsprung auf den SCU, das direkte Duell zwischen den beiden Winterkönig-Anwärtern endete 1:1. Derzeit weist die SG mit +12 die bessere Tordifferenz auf, Kottes hält bei +9. St. Bernhard gastiert indessen am abschließenden Hinrunden-Spieltag bei Vizemeister und Schlusslicht Grafenwörth.