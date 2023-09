Zweikampf ums St. Bernharder Tor

Drei Jahre lang war die Torhüterposition beim USV St. Bernhard/Frauenhofen mit einem Mann verbunden: Marco Marstaller. Der 29-jährige Keeper hütete seither den St. Bernharder Kasten, war außerdem auch wichtiger Bestandteil der Meistermannschaft 2022. Nun hat er allerdings einen Herausforderer: den erst 18-jährigen Jakob Reiss. Der stand in der laufenden Spielzeit bislang dreimal zwischen den Pfosten, Marstaller viermal.

Routiniert: Marco Marstaller (rechts). Foto: Karl Stöger

DIE HINTERGRÜNDE Doch warum ist Marstaller nun nicht mehr so die ganz unangefochtene Nummer eins? „Marco hat aus familären Gründen die gesamte Vorbereitung verpasst, Jakob hat deswegen die gesamte Vorbereitung gespielt und ist deswegen auch in die neue Saison gestartet. Nun ist er aber verletzt, deswegen steht Marco jetzt wieder im Tor“, erläutert St. Bernhard-Trainer Manuel Fettinger. In „zwei bis drei Wochen“ werde Reiss wohl zurückkehren und wieder einsatzbereit sein – wie seine Rolle im Teamgefüge dann allerdings aussehen wird, ist auch für seinen Coach noch völlig offen: „Jakob ist unser Nachwuchs-Tormann und hat sehr viel Qualität.“ Gleichzeitig sei aber auch Marstaller ein sicher Rückhalt, der sich mit seiner Routine bewährt hat.

Die beiden pushen sich gegenseitig. Manuel Fettinger, Trainer USV St. Bernhard/Frauenhofen

DIE SZENARIEN Wie geht's also weiter, wenn beide Torhüter wieder fit sind? Klarerweise ergeben sich drei Szenarien: Einerseits gibt's die beiden Möglichkeiten, dass sich einer von beiden durchsetzt. Andererseits aber auch eine dritte Variante, in der beide ihre Spielzeit bekommen würden. „Ich kann mir auch durchaus vorstellen, dass man es auf den jeweiligen Gegner anpasst. Beide haben ihre indiviuellen Stärken und Schwächen“, meinte Fettinger, der die Unterschiede zwischen seinen Tormännern aber nicht öffentlich ausführlich darlegen wollte. Insgesamt sieht er den aufgeflammten Konkurrenzkampf positiv: „Es ist gut, wenn ein Zweikampf da ist. Die beiden pushen sich so gegenseitig.“ Derzeit sei für ihn deshalb auch jede Möglichkeit offen.

AUSWÄRTS NOCH SIEGLOS Fix ist jedenfalls aber der nächste Gegner: Am Samstag gastiert Manuel Fettingers Elf in Amaliendorf. Auswärts ist sein Team bislang in der laufenden Spielzeit noch sieglos, münzte die drei bisherigen Auftritte in der Fremde in zwei Zähler um. So remisierten die St. Bernharder 3:3 in Langenlois und 1:1 in Gföhl, unterlagen aber 1:3 in Raabs. Mit einem Punkt wäre Fettinger beim Landesliga-Absteiger dennoch nicht zufrieden: „Ich bin Sportsmann und deswegen nie zufrieden mit einem Remis. Wir spielen Fußball, um zu gewinnen – und das wollen wir auch in Amaliendorf“, schmunzelte er.