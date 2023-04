Schwerer Doppelpack für St. Bernhard

Werbung

Nach dem 1:2 in Rehberg zum Rückrundenauftakt, was zugleich die erste Saisonniederlage bedeutete, meldete sich Tabellenführer St. Bernhard eindrucksvoll zurück: Beim 4:1-Heimsieg wurde Gegner Heidenreichstein keine Chance gelassen.

Trainer Manuel Fettinger erklärt die Taktik: „Wir wollten den Gegner früh unter Druck setzen und so zu Fehlern zwingen.“ Das gelang gut – St. Bernhard ließ den Gegner kaum ins Spiel kommen, hatte nur einmal, nach dem 1:2-Anschlusstreffer der Gäste, etwas zu kämpfen. Ein Doppelschlag besorgte aber schließlich den souveränen 4:1-Sieg.

Am kommenden Wochenende geht‘s Schlag auf Schlag weiter: Am Freitag wartet das Spitzenspiel in Grafenwörth, am Montag (15.30 Uhr) kommt‘s im Meistercup-Bewerb, offiziell Admiral NÖ Cup zum Viertelfinalspiel gegen 2. Landesligist Gmünd. In Grafenwörth erwartet Fettinger einen immens motivierten Gegner. „Sie werden das als Spiel der letzten Chance sehen und sicher alles reinhauen.“ Denn die Grafenwörther starteten denkbar schlecht in die Rückrunde: Dem 0:5-Debakel gegen Absdorf folgte nun eine 1:2-Niederlage gegen Langenlois. In der Tabelle fehlen nunmehr neun Punkte auf St. Bernhard.

Das Spiel gegen Gmünd sieht Fettinger als Belohnung für sein Team: „Im Amateurfußball spielst du nicht oft in einem Cup-Bewerb. Daher wollen wir das einfach genießen.“ Gmünd erwartet er stark: „Die spielen nicht umsonst in der 2. Landesliga im vorderen Drittel mit.“