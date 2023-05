Wachauer Befreiungsschlag im Nachtragsduell

Weißenkirchen - Rehberg 4:2 (1:0). „Von der ersten Spielminute sah man den Spielern beider Teams an, dass im Amateurfußball zwei Spiele in so kurzer Zeit einfach unmöglich auf gleichem Niveau zu spielen sind“, merkte Weißenkirchen-Coach Christian Karl nach dem Schlusspfiff an. Und es brauchte auch 37 Minuten, bis der erste Treffer vor den rund 500 Zuschauern bejubelt werden durfte. Winterneuzugang Andre Bock stand nach dem Klärungsversuch des Rehberger Keepers goldrichtig und schob den Ball gekonnt aus rund 15 Metern zur 1:0-Führung seiner Mannschaft ein.

Drei Elfmeter in 45 Minuten

Die zweite Hälfte des Nachtragsduells sorgte für einige nervenaufreibende Momente. Die Heimelf erwischte den besseren Start nach der Halbzeitpause. In der 50. wurde David Vacek nach einer Drehung im Sechzehner zu Fall gebracht - der Unparteiische nahm einen Kontakt war und zeigte auf den Elfmeterpunkt - Tomas Binar verwandelte eiskalt zum 2:0. Auch das 3:0 nur fünf Minuten später fiel vom Punkt - erneut zeigte Binar Nervenstärke und schnürte seinen zwischenzeitlichen Doppelpack. Die Gäste aus Rehberg taten sich schwer im Offensivspiel, doch in der 64. Minute nahm sich Mattis Huber ein Herz und fand den Weg durch die Weißenkirchner Mittelfeldreihen, und bediente Enes Gibanica mit einem sehenswerten Lochpass - 3:1. Die Rehberger Hoffnung auf eine mögliche Aufholjagd in der Schlussphase wurde jedoch postwendend von Binar begraben, der seinen dritten Treffer im Spiel bejubeln durfte. Andre Bock dribbelte sich auf der linken Seite durch, spielte den Ball in den Rückraum wo Binar per Direktabnahme ins kurze Eck zum 4:1 traf. In der Schlussphase bekamen die Gäste noch einen Elfmeter zugesprochen - Fezulla Sali verkürzte vom Punkt auf 4:2, was sogleich der Endstand war.

Statistik:

Weißenkirchen - Rehberg 4:2 (1:0)

Torfolge: 1:0 (37.) Bock, 2:0 (50., Elfmeter) Binar, 3:0 (55., Elfmeter) Binar, 3:1 (64.) Gibanica, 4:1 (65.) Binar, 4:2 (84., Elfmeter) Sali

Karten: Machherndl (84., Gelbe Karte Unsportl.), Skopek (5., Gelbe Karte Foul)König (54., Gelbe Karte Kritik), Plametzberger (54., Gelbe Karte Unsportl.), Sali (24., Gelbe Karte Foul)

Weißenkirchen: Skopek Paul (77. Mandl), Machherndl, Schmied, Binar, Vacek (90. Wolf), Bock (77. Schwandl), Heinzle (15. Steinböck), Menhart, Hasengst, Stundner, Skopek Philipp

Rehberg: Hussaini, Huber, Ginghina (80. Zarai), Bauer Sebastian, Weindl, Pospis (58. Baumgartner), Plametzberger, Bauer Fabian, Klaffl, Kuncl (58. Gibanica), Sali

500 Zuschauer, Schiedsrichter: Hikmet Inal