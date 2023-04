Big-Points für Wachauer

Werbung

Weißenkirchen - Traismauer 4:1. Im Vorfeld auf das Spiel war für Weißenkirchen-Coach Christian Karl klar, „dass es um Big Points“ gehen würde. Mit dieser Energie und Einstellung legte seine Truppe auch los, die Wachauer erwischten herausragende 25 erste Spielminuten. Den ersten Treffer durften die 220 Zuschauer nach nur fünf Minuten bejubeln, Stefan Gruber vollendet einen sehenswerten Angriff über die linke Seite zur frühen Führung. Auch nach dem 1:0 ließ die Karl-Elf nicht nach und gewann nahezu lle Zweikämpfe im Mittelfeld. Das 2:0 in der 23. Minute durch Tomas Binar also nur mehr eine Frage der Zeit.

Inakzeptable Verhaltensweise vor der Pause

So sehr Coach Karl mit den ersten 25 Minuten seiner Mannschaft zufrieden war, verloren die Wachauer danach den Faden und ließen laut Karl „wichtige Tugenden, die man im Abstiegskampf braucht“, vermissen. Die folgende Halbzeitansprache trug jedoch Früchte und die Heimelf kam als griffigere Mannschaft aus den Kabinen. Gruber sorgte per kopf in der 51. Minute für das 3:0, Manuel Machherndl machte nur sechs Minuten später den Deckel per Abstauber zum 4:0 drauf. Gästestürmer Eric Willer sorgte mit einem abgefälschten Schuss in der Schlussphase für den 4:1-Endstand.

Stimmen zum Spiel

Christian Karl (Trainer Weißenkirchen): „Die ersten 25 Minuten waren wie aus einem Guss, das war echt großartig. Aber danach verlieren wir den Faden, weil wir glauben, jeder muss das Spiel entscheiden. Wir dürfen gewisse Tugenden nicht vermissen lassen im Abstiegskampf.“

Tore: Heim Tomas Binar (23.), Heim Stefan Gruber (5.), Heim Stefan Gruber (51.), Heim Manuel Machherndl (57.), Gast Eric Willer (79.)

Weißenkirchen: Jakob Schmied, Manuel Machherndl, Andreas Menhart, Philipp Skopek, David Plametzberger, Stefan Gruber, David Vacek, Sebastian Fasching, Vaclav Tomecek, Tomas Binar, Michael Menhart, Gregor Frühwirth, Paul Skopek, David Stundner, Thomas Heinzle, Andre Bock, Thomas Steinböck, Andre Bock (61. statt Andreas Menhart), David Stundner (77. statt David Plametzberger), Paul Skopek (77. statt Vaclav Tomecek), Thomas Steinböck (90. statt Stefan Gruber), Thomas Heinzle (90. statt David Vacek)

Traismauer: Sebastian Stern, Björn Alfons, Valmir Ebibi, Eric Willer, Osama Refai Shakhlot, Hakan Ersoy, Mamoru Iwamatsu, Mario Tomanek, Rene Stockinger, Kevin Fogoros, Markus Burger, Dominik Kauscheder, Tatsuma Yamauchi, Daniel Kari, Semih Kürkütlü, Sebastian Huber, Patrik Szilagyi, Patrik Szilagyi (HZ. statt Björn Alfons), Tatsuma Yamauchi (61. statt Valmir Ebibi)

Karten: Andreas Menhart (7. Gelb Foul), Valmir Ebibi (35. Gelb Foul), Osama Refai Shakhlot (81. Gelb Foul)