„Sir“ Ozegovic ist nicht mehr leistbar

„Wir haben gehofft, dass er bleibt“, bestätigte Wiener Neudorfs Sportleiter Ilija Plavcic, dass Damir Ozegovic im Sommer nicht mehr Trainer sein wird. Die Vertragsverhandlungen scheiterten. Hauptsächlich an den unterschiedlichen finanziellen Vorstellungen. „Darauf müssen wir aber jetzt achten“, meint Plavcic.

Die Trennung fiel dem Klub aber keineswegs leicht. Ozegovic hatte einst als Spieler mit Wiener Neudorf den Aufstieg in die 2. Landesliga mitgemacht und war stets mit dem Verein eng verbunden. „Er ist ein Vollprofi und hat bei uns einen großen Stellenwert. Seine Handschrift spiegelt sich in der Spielweise der Mannschaft wider. Alle bewundern ihn. Wir trennen uns von ihm, wie mit einem ‚Sir‘.“ Der Sportleiter schließt eine Rückkehr in zwei oder drei Jahren aber nicht aus. „Für das, was er bietet, ist er nicht zu teuer, aber unsere Mannschaft ist noch nicht reif genug, um ganz oben anzugreifen,“ betont Plavcic.

„Wir sondieren schon den Markt“

Ozegovic hätte mit Ende der Saison den 1. SV Wiener Neudorf zwei Jahre lang begleitet. "Ich hätte weniger bekommen, als bisher", bestätigte er, dass er das Angebot nicht annehmen konnte. Er streicht vor allem die positive Entwicklung der Mannschaft heraus. "Zu Beginn meiner Amtszeit hat jeder gesagt, dass wir der erste Abstiegskandidat sind. Es war eine schwierige Zeit, aber spielerisch haben sich die Spieler enorm weiterentwickelt. Ich bin froh, dass ich eine Mannschaft hatte, die charakterlich top ist", erinnert sich Ozegovic unter anderem an den Elfmeter in Trumau zurück, der von seinem Spieler absichtlich verschossen wurde. "Das ist Fair Play!"Der 53-Jährige wünscht dem Team für die nächste Saison alles Gute, möchte in den abschließenden Runden aber noch jede Menge Siege feiern.

Die Klubführung ist bereits intensiv mit der Kaderplanung für die nächste Saison beschäftigt. „Wir sondieren schon den Markt“, werden laut Sportleiter bereits Gespräche mit neuen Trainerkandidaten geführt. Dasselbe gilt für die aktiven Spieler. „Die Leistungsträger werden bleiben, die jungen Kicker müssen sich bald entscheiden. Die Kaderplanung muss rasch vorangehen“, betont Plavcic.