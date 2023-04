Umschwung nach Sitzung mit Vorstand

Werbung

Nach der Derby-Niederlage in Guntramsdorf hing der Haussegen in Wr. Neudorf ordentlich schief. Nach hervorragender Vorbereitung verlor man die ersten drei Spiele und fand sich zwischenzeitlich wieder in der unteren Tabellenhälfte wieder. Der Vorstand rund um Ilija Plavcic berief bald nach der Derby-Pleite eine Sitzung mit der Mannschaft und der Sportlichen Leitung ein. „Wenn es dabei um meine Person geht, verstehe ich das. So ist der Sport“, erklärte Trainer Damir Ozegovic vorab. Diese Zweifel entkräftete der Sportliche Leiter Ilija Plavcic jedoch zu jedem Zeitpunkt: „Wir haben größtes Vertrauen in Damir und seine Arbeit.“

In erster Linie ging es um die Szene im Derby gegen Guntramsdorf, in der sich zwei Wr. Neudorfer um den Elfmeter stritten und Seyyid Ekinci schlussendlich verschoss. Man schaffte damit einen Präzedenzfall vor der ganzen Mannschaft und vergab Geldstrafen. Plavcic: „Solche Dinge gehören besprochen. Das hat nichts mit der Qualität zu tun. Wir sind vom Trainer und dem Kader überzeugt, wurde ja auch von uns zusammengestellt.“

Die Ergebniskurve zeigte nach der Sitzung wieder nach oben. Gegen Maria Lanzendorf gab es einen 2:0-Sieg. Ozegovic und Plavcic sind sich einig: „Das Match gegen Maria Lanzendorf war spielerisch nicht anders als die bisherigen. Wir haben halt Tore und hinten keine dummen Fehler gemacht.“