2. Klasse? Kein Thema!

Gerüchte auf den Fußballplätzen verbreiten sich schnell. So auch jenes, dass die 1. SVg Guntramsdorf erwägt, den Weg in die 2. Klasse zu bestreiten. „Davon habe ich auch gehört. Ein kompletter Blödsinn“, stellt Sportleiter Peter Kretl klar, „wir nehmen die Situation so an, wie sie ist.“ Heißt konkret: Der Verein versucht die Eigengewächse zu halten und eine Mannschaft zu bilden, die in der 1. Klasse konkurrenzfähig ist. „Je nach unseren finanziellen Möglichkeiten“, betont Kretl, der von einer schwierigen Lage spricht.

In den nächsten Wochen sollen laut Sportleiter Gespräche mit den Spielern geführt werden, die dem Verein mehr Klarheit verschaffen sollen. Einer lässt sich vom Abstieg nicht abschrecken: Trainer Michael Hartl. Das hat er bei der Vorstandssitzung vor zwei Wochen bestätigt. „Wir haben ihm das Vertrauen ausgesprochen und wir haben ihn gefragt, ob er den Abstieg mitmachen will. Alles kein Problem für ihn“, berichtete Kretl. Hartl war für eine Stellungnahme telefonisch nicht erreichbar.

Für Guntramsdorf geht eine lange Ära zu Ende. In den letzten 15 Jahren mischten die Blau-Weißen in der Gebietsliga oder in der 2. Landesliga (fünf Saisonen) mit. In der 1. Klasse spielten die Guntramsdorfer zuletzt in der Saison 2007/08. Damals gelang mit drei Punkten Vorsprung auf Prellenkirchen der Aufstieg in die Gebietsliga.