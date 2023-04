Nach 18 Spielen wieder ein Sieg

Werbung

Die Durststrecke war lang. „Nach dem Spiel haben wir noch gerätselt, wann wir das letzte Mal gewonnen haben“, grübelten Michael Pegac und seine Guntramsdorfer Kollegen. Die NÖN half. 18 Spiele ist es her, am 27. Mai des Vorjahres siegte Guntramsdorf zuletzt. Damals gab es einen 3:0-Heimerfolg über Bad Fischau.

So wurde der Durst nach Punkten endlich wieder gestillt. Mit einem 4:2-Derbysieg über Wiener Neudorf beendet Guntramsdorf die sieglose Serie, holt sich in der aktuellen Spielzeit den ersten Saisonsieg. Ganz gestillt war der Durst mit dem Sieg noch nicht. In der dritten Halbzeit wurde wieder ausgiebiger gefeiert. Mit einem Sieg fällt das ja doch deutlich leichter.

„Wir haben gar nicht mehr gewusst, wie es ist zu gewinnen“, macht Pegac, der als einer der wenigen auch beim letzten Sieg gegen Bad Fischau spielte, keinen Hehl, „das ist natürlich eine riesige Erleichterung. Und dann im Derby auch noch. Das ist schon etwas Besonderes.“

Allerdings: Trotz des ersten Saisonsieges schaut die Lage für das Schlusslicht nicht wirkklich rosiger aus. Pegac hofft weiterhin auf das Wunder Klassenerhalt: „Wir müssen einfach jede Partie gewinnen. Wir glauben fest daran, auch wenn es schwierig wird.“