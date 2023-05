Zwei Rückkehrer für Waldherr-Elf

Seit dieser Woche ist die allerletzte Chance auf den Klassenerhalt dahin. Der Gang in die Gebietsliga ist nach der Niederlage gegen Vösendorf fix. Was noch fixiert ist, sind die ersten Neuzugänge für die neuen Aufgaben in der Gebietsliga. Mit Loris Pirollo und Marcus Marzinger holt Breitenau zwei Kicker zurück in die Steinfeld-Arena.

Pirollo verbrachte das letzte Jahr in der 1. Landesliga bei der SV Gloggnitz, bekam dort aber nicht immer die gewünschte Einsatzzeit. Zu hoffen bleibt nur, dass er Breitenau auch sofort unterstützen kann, verletzte er sich am Wochenende am Knie - Verdacht auf erneuten Kreuzbandriss (Seite 83). „Was soll ich jetzt sagen? Er hat am Mittwoch unterschrieben bei uns. Ich hab gestern noch mit ihm telefoniert. Loris ist sich sicher, dass es gerissen ist“, so Breitenaus Sektionsleiter Markus Krachler, der weiter meint: „Das ist jetzt schwierig für uns, weil wir nicht wissen wie es weitergeht bei ihm.“

Ebenfalls fix zurück ist Marcus Marzinger. Seit dem Frühjahr 2022 war er bei der Ligakonkurrenz aus Bad Vöslau, kommt nun wieder zu den Grün-Weißen. „Ein großes Dank geht da an unseren Präsi (Anm. Obmann Andreas Morgenbesser). Er hat das beides unter Dach und Fach gebracht. Alter schützt vor Schönheit nicht. Der ist ein Wahnsinn. Der hat Erfahrung und kann das“, zeigt sich Krachler beeindruckt von den Überzeugungskünsten.

Für die neue Saison steht bereits vieles fest, will Breitenau in den vorderen Bereichen der Tabelle mitspielen können. „Wir sind noch mit ein paar Spielern in Verhandlungen, aber der Großteil steht. Da können wir eine gute Rolle spielen“, ist sich Krachler sicher.