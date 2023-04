Comeback an der alten Wirkungsstätte

Werbung

Es waren nostaligische Gefühle, die Ernst Horvath beim Betreten seiner alten Wirkungsstätte packten. 26 Jahre ist es her, da stürmte er für Casino Baden und erlebte großartige Momente. „Es waren eineinhalb prägende und schöne Jahre“, denkt der heute 48-Jährige gern an diese Zeit zurück. Ein Kreuzbandriss sorgte damals für ein abruptes Ende seiner Karriere in Baden. Jetzt kam er fürs Spiel gegen Reisenberg zurück zur alten Heimat. Allerdings nicht, um die Badener anzufeuern. Horvaths Söhne, die Zwillingsbrüder Sebastian und Dominik, spielen in Reisenberg. Aufgrund eines Seitenbandeinrisses nahm Dominik neben seinem Vater auf der Tribüne Platz. Sebastian hingegen stand am Platz und erstmals von Beginn weg in der Formation der stark ersatzgeschwächten Reisenberger.

„Das Offensive haben sie von mir, die Schnelligkeit nicht!“

In einer spannenden Partie konnten sich die Reisenberger mit Sebastian Horvath in der Sturmspitze lange Zeit behaupten. „Eine Stunde lang waren sie die bessere Mannschaft“, befand Vater Ernst Horvath, der im Bezirk Bruck und in Burgenland als Kampfmannschaftstrainer bekannt ist. Zuletzt betreute er den SC Frauenkirchen in der burgenländischen 1. Klasse Nord, aktuell gönnt er sich aber eine Auszeit. Ob sich die Spielweise seiner Söhne mit der seinigen von anno dazumal vergleichen lässt? „Das Offensive haben sie von mir“, schmunzelt der Brucker, „die Schnelligkeit aber nicht. Die hat ihnen die Mama mitgegeben.“ Die Frisur ist übrigens auch eine andere. Horvath trug zu seiner frühen Stürmerzeit langes Haar. „Wie der Prinz Eisenherz“, lacht der Fußballnarr.