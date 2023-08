Drei Brüder, ein Verein: Yavuz-Family in Bad Fischau vereint

Den Start machte vor einem Jahr der Jüngste der drei Yavuz-Brüder. Umut (Jahrgang 2002) wechselte von Draßburg II zum ASK Bad Fischau-Brunn. „Nach meiner guten Saison bei der zweiten Mannschaft von Draßburg wollte ich mich weiterentwickeln und mich in einer höheren Liga beweisen, wo ich mit Vereinen aus der 2. Landesliga und eben Bad Fischau in Kontakt war“, so Umut selbst, wobei schon damals sein älterer, großer Bruder Onur seine Finger im Spiel hatte: „Da hat mir schon Onur den Wechsel empfohlen und als wir am Tisch saßen und das Gespräch hatten mit 'Kerschi' (Anm.: Obmann Andreas Kerschbaumer und mit Marvi (Anm.: Sportlicher Leiter Marvi Konci), war es gleich ein familiäres Verhältnis, wo ich mich auch wohlgefühlt habe.“

32 Spiele und fünf Tore später geht für den Jüngsten der drei Yavuz' ein Wunsch in Erfüllung. Seine Brüder Baris und Onur spielen seit Sommer ebenfalls im Kurort. „Jetzt im Sommer hat sich die Situation ergeben, dass ich mit Baris und Onur gemeinsam auf dem Spielfeld stehen darf“, freut sich Umut auf die kommende Saison: „Ich muss mich bei 'Kerschi' und Marvi bedanken, die meinen Traum, mit meinen Brüdern zu spielen, ermöglicht haben.“ Der 24-jährige Baris spielte zuletzt ein halbes Jahr in Eggendorf. Der 30-jährige Onur kam aus Hirm.

Kindheitswunsch geht in Erfüllung

Der große Wunsch, mit seinen Brüdern zu spielen, hat sich bei Umut über die Jahre entwickelt, bedeutet ihm daher sehr viel. „Ich hatte den ganz großen Traum, wie jedes andere fußballverrückte Kind, Fußballprofi zu werden, genauso ein riesen Wunsch war es damals mit beiden Brüdern gleichzeitig in einer Mannschaft zu spielen“, so der kleine Bruder, der weiter erzählt: „Ganz früher haben wir uns das immer ausgerechnet, wann wir zusammen spielen könnten, wegen des Altersunterschieds. Ich genieße jede Sekunde am Platz mit ihnen und sie helfen mir immer mehr aus mir raus zu wachsen. Ich fühl mich viel lockerer beim Spielen, wenn sie mit mir am Platz stehen. “

Geht es nach Umut, bringen seine Brüder nicht nur gute Stimmung, sondern auch Qualität für die ganze Mannschaft und das Umfeld mit: „Sei es Onur mit seinem Coaching im Spiel und außerhalb vom Spielfeld, seine Zweikampfstärke und Lufthoheit und Baris der viel Ruhe ausstrahlt am Ball, eine enorme Technik besitzt und über eine sehr gute Passqualität verfügt. Ich lern von beiden noch vieles dazu. Ich freu mich einfach sehr auf eine besondere Saison mit unserer geilen Mannschaft.“