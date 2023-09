„Ernstl“ sagt Adieu

Ernst Horvath erlebte in Bad Fischau drei verschiedene Obmänner, mehrere Trainer und viele Spieler. Nach 18 Jahren ehrenamtliche Tätigkeit im Vorstand ist nun aber Schluss. „Ernstl“ zieht sich in Zukunft zwar etwas mehr zurück, wird aber auf den Plätzen weiterhin vertreten sein. „Der ASK ist damals von der 1. Klasse abgestiegen und da ist der gesamte alte Vorstand zurückgetreten. Da bin ich damals zum ASK gekommen. Wir haben uns zusammengerappelt und haben den Verein langsam wieder aufgepeppelt“, erzählt Horvath von den Anfangszeiten in Bad Fischau: „Wir waren damals in der 2. Klasse, viele Spieler waren weg und wir wurden Vorletzter. In den 18 Jahren waren schon sehr schwierige Zeiten dabei. Wir haben viel gemeinsam durchgestanden.“

In seiner Zeit in Bad Fischau gab es aber auch schöne Zeiten. „Die letzten Jahre waren da schon recht angenehm. Die zwei Meistertitel waren unter anderem ein Danke für die Jahre davor. Jetzt steht der Verein gesund da“, so Horvath, der sich bei seinen Weggefährten bedanken möchte: „Ich hatte zu allen Kollegen und auch Spielern ein sehr gutes Verhältnis und da muss ich mich einfach bedanken. Der Abschied war sehr emotional.“