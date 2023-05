Kohn will Positionen gut machen

Nach dem 3:1 gegen Hirschwang steht Bad Fischau mit 32 Punkten auf Rang sieben. Auf Platz zwei fehlen nur noch sieben zähler. "Wir haben jetzt den Anschluss an das obere Drittel geschafft und hoffen dass wir ab kommender Woche auch Positionen gut machen können", so Coach Daniel Kohn, der trotz einiger Siege erst jetzt sieht, dass sich was tut in der Tabelle: "Wir treten trotz einiger Siege am Stand."

In den nächsten Wochen spricht nicht nur die aktuelle Form für Bad Fischau. "Die Auslosung ist gut für uns, weil wir eigentlich nur noch Mannschaften haben, die hinter uns in der Tabelle sind", erklärt Kohn und ergänzt: "Da werden wir schauen, dass wir einen Lauf starten."

