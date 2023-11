Platzwunde, Krankenhaus, Siegesfeier

Nach nur 28 Minuten war der Arbeitstag von Bad Fischaus Adrian Cech vorbei. Im Duell gegen Kirchschlag stieß Cech mit Gegenspieler Mario Tackner zusammen, blieb mit einer Kopfverletzung liegen und musste nach seiner Behandlung am Spielfeld mit der Rettung ins Krankenhaus gebracht werden. „Er ist voll mit dem Gegner zusammengekracht“, so Bad Fischau-Trainer Thomas Steiner. Kontrahent Tackner stand nach dem Zusammenstoß und einer kurzen Pause wieder auf. Für ihn ging es weiter.

Erinnerungen an schwere Pichlbauer-Verletzung

Die Situation brachte Erinnerungen an die letzte Saison. Beim selben Duell, ebenfalls beim Heimspiel in Bad Fischau, krachten im Oktober 2022 Stefan Greiner und der nunmehrige Kirchschlag-Obmann Thomas Pichlbauer zusammen. Damals wurde für den Kirchschlager sogar der Hubschrauber alarmiert, dann aber mit der Rettung ins Krankenhaus gebracht. Später stellte sich heraus, dass Pichlbauer, neben anderen Verletzungen, auch einen Schädelbasisbruch erlitt. Der Blau-Weiße beendete daraufhin seine Kampfmannschafts-Karriere, hat dieses Jahr aber wieder vier Einsätze in der Reserve.

Cech kehrte nach Krankenhaus-Besuch zurück

Für Adrian Cech ging das Szenario dieses Jahr aber weit besser aus. Im Krankenhaus stellte sich heraus, dass er zusätzlich zur Platzwunde keine weiteren Verletzungen davongetragen hat. „Es war zum Glück nicht mehr“, so Coach Thomas Steiner, der seinen Spieler in der Schlussphase der Partie bereits wieder sah: „Es geht ihm entsprechend gut und er war auch vor Abpfiff wieder am Platz.“ Ein glückliches Ende der Herbstsaison. „Der Gegner hatte anscheinend einfach einen härteren Schädel“, scherzt Steiner.