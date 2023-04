Siegestor gegen Jugendverein

Werbung

Zehn Jahre spielte Fabian Grund für den SVg Wiener Neudorf – am Freitag durfte der Bad Fischauer Außenbahnspieler an seiner alten Wirkungsstätte jubeln, allerdings für den Gästeverein. Nach einem Sari-Freistoß war Grund um den Schritt schneller am Ball, traf zum 2:1-Siegestreffer. „Es gibt Spieler, die jubeln gegen den Ex-Verein nicht – dazu gehöre ich nicht“, freute sich Grund über das wichtige Tor.

Der Enkelsohn des langjährigen Matzendorfer Bürgermeisters Hans Grund kam im Sommer zu Bad Fischau – und erlebte eine wechselhafte Zeit. Nach einem schwierigen Start ist der ASK seit sieben Runden ungeschlagen. „Was natürlich schmerzt sind die zahlreichen Verletzungen von verschiedenen Stammspielern. Und auch, dass es teilweise wirklich langfristige Ausfälle sind“, so Grund. Von der Qualität seiner Mannschaft ist er aber trotz der langen Lazarett-Liste überzeugt: „Mittlerweile können wir die Ausfälle gut kompensieren“, so Grund.

Mit Bad Fischau-Trainer Daniel Kohn verbindet eine gemeinsame Sollenau- und Ortmann-Vergangenheit: „Wir haben eine gute Vertrauensbasis.“