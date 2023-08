Steiner kann mit Start zufrieden sein

Beim ASK Bad Fischau-Brunn gibt es nach zwei Siegen in den ersten beiden Spielen zufriedene Gesichter. In der ersten Runde, gleich zum Auftakt, sicherte sich der ASK einen 3:1-Derbysieg gegen Eggendorf, jetzt folgte ein 2:1-Heimerfolg gegen Leopoldsdorf. „Natürlich bin ich unterm Strich zufrieden“, so Trainer Thomas Steiner, der erstmalig als Cheftrainer in die neue Saison startete. Der derzeitige Erfolg ist zwar ein starkes Ausrufezeichen, doch versuchen die Verantwortlichen in Bad Fischau am Boden zu bleiben und die Sache realistisch zu sehen. „Wir können nicht den Anspruch stellen, jeden Gegner zu dominieren“, ist Steiner bewusst, dass auch Rückschläge kommen werden.

Am Wochenende wartet nun Reisenberg, das in der Vorsaison noch gegen den Abstieg kämpfte, dieses Jahr aber ebenfalls einen gelungenen Start mit sechs Punkten hinter sich hat. „Es hätte sich wahrscheinlich keiner gedacht, dass das Spitzenduell in der dritten Runde Bad Fischau gegen Reisenberg ist, auch wenn es eine Momentaufnahme ist“, so Coach Steiner, der sich als Tabellenzweiter auf das Duell mit dem direkten Tabellennachbarn (Anm. Tabellendritter) freut.

Neben Kapitän Stefan Greiner, der zumindest in den nächsten Wochen zusehen muss, muss Bad Fischau bereits einen weiteren Führungsspieler vorgeben. Beim Sieg gegen Leopoldsdorf erzielte Baris Yavuz nach sechs Minuten noch das 1:0, wenige Momente später blieb er verletzt liegen, musste ausgewechselt werden. „Er ist am Knöchel verletzt, aber was er genau hat, wissen wir noch nicht. Es schaut nicht ganz so rosig aus“, so Steiner, der den Einsatz am Wochenende noch nicht ganz abgeschrieben hat: „Wir müssen schauen, was das MRT bringt. Ich bin da noch zuversichtlich, weil der Knöchel nicht gleich angeschwollen ist.“

Tiefe Sorgenfalten bereiten die Verletzten noch nicht: „Sonst haben die Ersatzspieler bereits gezeigt, dass man jederzeit auf sie zählen kann.“