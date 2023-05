Trainer Kohn hört in Bad Fischau auf

Der Verein nannte ihn Wunschtrainer, auch für die kommende Saison. Doch Daniel Kohn will nicht mehr. Nach vier Saisonen in Bad Fischau zieht der 39-Jährige einen Schlussstrich. „Das ist zu akzeptieren“, sagt Obmann Andreas Kerschbaumer, der nach kontroversen Diskussionen mit seinen Vorstandskollegen zum Schluss kam, dass Kohn für 2023/24 der erste Ansprechpartner ist. „Wir haben ihm zugetraut, dass er noch an Schrauben dreht und neue Impulse gibt. Die Arbeit war gut zuletzt. Wir haben aber auch gesagt, dass er Feuer und Leidenschaft reinbringen muss.“

Kohn spürt die nötige Energie nicht mehr

Diese Energie hat Kohn aktuell nicht. Er schlug am Dienstagabend das Angebot des Vereins aus. „Ich habe in den letzten zehn Jahren als Trainer viel investiert, viel geopfert und viel erreicht. Es gibt eine gewisse Abnützung. Da müsste einfach alles passen, dass ich weitermache und ich bringe derzeit nicht die Energie auf, um dem hohen Anspruch, den ich an mich selber habe, gerecht zu werden.“

Am Freitag wird Kohn ein letztes Mal die Mannschaft coachen. Danach übernimmt U23-Trainer Thomas Steiner. Kerschbaumer zeigt sich über Kohns Abschied einerseits enttäuscht, kann die Entscheidung aber andererseits nachvollziehen: „Es gibt Wichtigeres als Fußball. Wenn er die Energie nicht hat, haben wir im Endeffekt auch nichts davon.“ Der scheidende Trainer freut sich jetzt einmal auf einen Urlaub ohne Gedanken an Transferverhandlung und Trainingsplänen. Fischau werde für ihn ein Herzensverein bleiben.

Abschied nach insgesamt neun Jahren

Kohn prägte den Verein in den vergangenen Jahren entscheidend mit. 2011 kam er als Tormann, machte ab 2013 den Trainer und kehrte nach einem dreijährigen Intermezzo in Ortmann (2016-2019) in den Kurort zurück. „Ich hätte gerne den Gebietsliga-Titel geholt. Es gibt im Leben aber nicht immer ein Happy End, damit kann ich leben“, meint Kohn: „In der Saison, in der wir vier Punkte vorne waren, hat uns Corona den Titel genommen. Das hätten wir nicht mehr hergegeben. Nach Corona sind wir in ein mentales Loch gefallen. Dazu kamen schwere Verletzungen, die viele im Bezirk hatten. Uns hat es besonders hart getroffen“, denkt Kohn zurück: „Es war eine fordernde Zeit, in der es auch Kritik gegeben hat, auch im Umfeld nicht immer zu hundert Prozent hinter mir gestanden ist.“

Abschied oder nur eine Auszeit?

Kerschbaumer hofft, dass der baldige Ex-Trainer immer wieder den Weg auf den Fischauer Sportplatz findet: „Dani hat in den letzten zwölf Jahren viel Zeit am Fischauer Sportplatz verbracht. Wir hoffen, dass wir ihn in Zukunft oft als Fan begrüßen dürfen.“ Nach zehn Jahren im Trainergeschäft werde sich Kohn in den nächsten Monaten eine Auszeit gönnen. Co-Trainer Benni Landl wird den Club im Sommer fix verlassen, ob er im Saisonfinale Interimstrainer Thomas Steiner (er ist auch ein Kandidat für den Job als Cheftrainer kommende Saison) unterstützen wird, ist noch unklar.

Kohn lässt sich währenddessen für die Zukunft alles offen: „Ich liebe den Fußball. Er ist eine der größten Konstanten in meinem Leben und hat mir auch in schwierigen Zeiten Rückhalt gegeben, aber ich habe auch viele andere Interessen. Wenn die Zeit gekommen ist, und eine Anfrage kommt, von der ich zu hundert Prozent überzeugt bin, werde ich das machen, aber es muss nicht sein.“