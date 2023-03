Der Verfolger trifft auf den großen Gejagten

Der Rückrundenstart hätte unterschiedlicher nicht verlaufen können. Während Leader Ebreichsdorf nicht über ein 1:1 beim vorletzten Kaltenleutgeben hinauskam, feierte Marienthal einen 2:0-Derbysieg über Leopoldsdorf. Mit dem im Rücken wollen die Marienthaler am Freitag in Ebreichsdorf bestehen. Da kommt es zum großen Showdown Erster gegen Zweiter.

„Wir haben ja noch eine Rechnung offen“, denkt Ebreichsdorf-Coach Skinny Maucha an die zweite Runde zurück. Da feierte Marienthal zuhause einen klaren 5:2-Erfolg – und fügte Ebreichsdorf die bis dato einzige Saisonniederlage zu. „Von der Luftlinie her ist es ja wie ein Derby. Von der Kulisse wird es ein Topspiel werden“, ist sich Maucha sicher.

Wir haben ja noch eine Rechnung offen.“ Skinny Maucha, über das Top-Duell gegen Marienthal

Wie es ist, mit Ebreichsdorf in der Gebietsliga Meister zu werden, weiß ausgerechnet Marienthal-Coach Manfred Rosenegger ganz genau. In der Saison 2010/11 führte er Ebreichsdorf zum Titel und in die 2. Landesliga Ost. „Da wir die einzigen waren, die sie geschlagen haben, werden sie noch mehr motiviert sein“, erwartet sich Marienthals Trainer Rosenegger eine schwierige Aufgabe. „Wir werden aber alles dafür tun, um dagegenzuhalten.“

Bei Maucha ist die Vorfreude auf das Duell jedenfalls groß. „Ich schätze den Manfred sehr, er macht eine super Arbeit dort. Er war ja nicht nur mein Trainer, sondern ist auch mein Versicherungsberater“, gibt Maucha Einblicke in die persönliche Beziehung. Rosenegger bestätigt, dass der Kontakt zu Maucha nie abgerissen ist. „Wir telefonieren jeden Montag und tauschen sich über die letzte Runde aus.“