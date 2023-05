Ebreichsdorf krönt sich zum Meister

Es ist geschafft! Mit einem 3:0-Sieg über die Wiener Neustädter Juniors krönte sich Ebreichsdorf zum Meister. „Jetzt haben wir ein paar Tage was zu feiern“, grinste Sektionsleiter Wolfgang Heidenreich, der selbst nach seinem fünften Titel vom Feiern nicht genug hat. Vor allem für Trainer Skinny Maucha ein besonderes Gefühl. Warum? Der Rückschlag im Vorjahr, wo sich Katzelsdorf den Titel krallte. „Alles, was alle von uns erwartet haben, haben wir eindrucksvoll rübergebracht“, fiel Maucha ein Stein vom Herzen, „ich habe damals überlegt zu gehen, wollte aber nicht als Verlierer gehen“, gibt er Einblicke in seine Gefühlswelt. Gefühle, die jetzt von der puren Freude über den Titel regiert werden.

Die Party zur Party gebracht

Der Trainer und die Mannschaft wollten unbedingt den Meistertitel fixieren - dem Verein zuliebe. Der hatte in den letzten Tagen mit der 100-Jahr-Feier, welche am Wochenende über die Bühne geht, alle Hände voll zu tun. „Es freut mich insbesondere für Präsident Wolfgang Martinschitz. Er steckt viel Zeit in alles, hat das Fest vorbereitet. Wir haben ihm das aufgrund seiner Intensität, wie er den Verein lebt, mit dem Titel zurückgegeben“, strahlte Maucha, „das Drehbuch hätte es nicht besser schreiben können. Wir sind bei der 100-Jahr-Feier Meister geworden und haben die Party zur Party gebracht.“

„Wird drei Tage lang einfach nur geil“

„Es ist jedes Mal aufs neue geil mit Ebreichsdorf Meister zu werden. Wir haben das ganze Jahr so darauf hingearbeitet und jetzt haben wir uns belohnt. Es ist perfekt mit der 100-Jahr-Feier, da haben wir dem Verein was zurückgegeben. Jetzt wird es drei Tage lang einfach nur geil“, spricht Marco Anderst den anstehenden Party-Marathon an.