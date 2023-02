Ebreichsdorf wehrt sich gegen wildes Gerücht

Der Fußball und Gerüchte gehen oft Hand in Hand. Die beiden genannten Vereine? Ebreichsdorf und Bruck. Die Brucker entschlossen sich ja dazu, den Platz in der Regionalliga Ost zu behalten, jedoch keines der Rückrundenspiele mehr zu bestreiten. Womit zumindest der Abstieg in die 1. Landesliga fix ist.

Das aufkommende Gerücht? Gebietsliga-Leader Ebreichsdorf und der Ostliga-Fixabsteiger Bruck würden eine Spielgemeinschaft eingehen, ab der kommenden Saison gemeinsam in der 1. Landesliga an den Start gehen. Ebreichsdorf würde zudem die Strafzahlungen der Brucker, die durch das Nichtantreten entstünden, übernehmen.

Noch bevor die NÖN beim Telefonat mit Ebreichsdorfs Sektionsleiter Wolfgang Heidenreich die Frage stellen wollte, winkte dieser ab: „Ich weiß, welche Frage kommt, und nein, die Gerüchte stimmen nicht“, lachte Heidenreich, „das ist absolut kein Thema.“ Viel mehr wolle Ebreichsdorf den Aufstieg auf sportlichem Wege in die 2. Landesliga Ost schaffen – damit schaut es aufgrund des deutlichen Vorsprungs, den der Gebietsliga-Leader hat, ja gut aus.

Auf der vereinseigenen Facebook-Seite folgte ebenfalls ein Dementi: „Wir, der ASK Ebreichsdorf, distanzieren uns von den Gerüchten, die Ligalizenz von Bruck übernehmen zu wollen.“

Verbandsrechtlich wäre es zudem nicht möglich gewesen, wie den NÖFV-Meisterschaftsrichtlinien zu entnehmen ist: „Im NÖFV gilt, dass eine Genehmigung von Spielgemeinschaften im Erwachsenenbereich nur dann erreicht werden kann, wenn Vereine in einer Gemeinde beheimatet sind, zwei Gemeinden aneinandergrenzen, Nachwuchskooperationen auf Vereins- oder Schulebene bereits existieren bzw. Spielgemeinschaften im Interesse des NÖFV liegen - überregionale Bedeutung.“ Kein Punkt trifft zu.

Die überregionale Bedeutung war etwa bei Traiskirchen der Fall, als diese in der 1. Landesliga mit dem damaligen Regionalligisten Sollenau eine Spielgemeinschaft eingingen. „Bei Bruck und Ebreichsdorf ginge das nicht, weil es keine überregionale Bedeutung gibt“, nimmt NÖFV-Geschäftsführer-Stellvertreter Herbert Wesely dem Gerücht den letzten Wind aus den Segeln. Und: Ob Bruck nächstes Jahr überhaupt in der 1. Landesliga spielen darf, sei laut Wesely noch nicht entschieden.