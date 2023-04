Zivotic träumt vom ersten Titel

Werbung

20 Bundesligaspiele, 34 Partien in der 2. Liga, 23 Einsätze für die diversen österreichischen Nachwuchsnationalteams. Kein Wunder, dass Nikola Zivotic in der Gebietsliga wohl der beste Spieler überhaupt ist. Der 27-Jährige war es auch, der Ebreichsdorf wieder einmal mit seiner unglaublichen Qualität zum 3:0-Sieg im Spitzenspiel gegen Marienthal führte. „Ein befreiendes Gefühl“, atmete Zivotic durch, „umso schöner, weil wir das Spiel über 90 Minuten dominiert haben und das auf den Platz gebracht haben, was wir können.“

Seine fußballerische Karriere würde Zivotic gerne mit einem Titel krönen. Denn so einer blieb ihm bisher verwehrt. „Jeder will einmal Meister werden und ganz oben stehen. Egal in welcher Liga, Meister ist Meister“, unterstreicht der Ex-Profi, dass der Erfolgswille trotz des Gangs ins Unterhaus nicht abgenommen hat.

Mit elf Punkten Vorsprung auf die Wiener Neustädter Juniors und Marienthal ist der ASK auf und davon – es müsste schon einiges passieren, dass Ebreichsdorf noch eingeholt wird. Ob der Sekt schon eingekühlt wird? „Noch ist es nicht soweit. Wir nehmen das nicht auf die leichte Schulter“, bleibt Zivotic fokussiert, der von seinen Gegenspielern ebenfalls nicht auf die leichte Schulter genommen wird. „Teilweise bekomme ich die Härte schon zu spüren. Vielleicht sind manche Spieler – ohne überheblich klingen zu wollen – gegen mich motivierter. Aber das ist okay.“