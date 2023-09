Befreiungsschlag für Schmidt und Co.

In Eggendorf wurden nach den ersten fünf punktelosen Wochen die kritischen Stimmen bereits lauter. Der Absteiger brauchte in der neuen Liga Anlaufzeit. Sogar Gerüchte über einen Personalwechsel auf der Trainerposition waren im Umlauf. Dies wurde jedoch von der Vereinsführung dementiert. „Das war von unserer Seite eigentlich gar kein Gedanke und war noch kein Thema bisher“, so Obmann Werner Müller.

Auch in der sechsten Runde sah es lange nicht nach einem Sieg aus. Durch einen Kirchschlager Doppelschlag nach knapp einer Stunde war die Mannschaft von Trainer Michael Schmidt abermals im Hintertreffen. Eggendorf ließ sich aber nicht gehen, wollte endlich anschreiben. Nach einem Kirchschlager Ausschluss witterte Schmidt in Überzahl noch die Chance. „Wir haben dann umgestellt, haben gesagt, dass wir das jetzt riskieren müssen. Das war dann auch der ausschlaggebende Grund“, so Schmidt, dessen Mannschaft in wenigen Minuten den Ausgleich erzielte und auch damit noch nicht genug hatte: „Wir blieben nach dem 2:2 am Drücker. Da haben wir noch zwei nachgelegt und haben verdient gewonnen. Das hat auch gezeigt, dass wir körperlich doch nicht so schlecht dabei sind.“

Für den Trainer kann der erste Sieg im sechsten Spiel eine Initialzündung sein. „Die Mannschaft hat bewiesen, dass sie intakt ist. Ich hoffe, dass das jetzt ein Befreiungsschlag war für uns“, so Eggendorfs Schmidt, der positiv in die Zukunft blickt: „Die Burschen haben gesehen, was möglich ist. Sie haben Herz bewiesen und da hoffe ich, dass ihnen der Knopf aufgegangen ist.“ Das nächste Spiel, die anstehende Heimpartie gegen Wiener Neustadt, ist aber wieder eine neue Herausforderung, tritt Eggendorf als Underdog gegen Tekinsoy, Aydin und Co. an. „Es wird sicher schwierig, aber wir wollen dort ansetzen, wo wir in Kirchschlag aufgehört haben. Dann bin ich schon zuversichtlich“, so der Coach, der den nächsten Gegner bei der Niederlage gegen Berndorf beobachtet hat: „Wiener Neustadt hat da kein gutes Spiel gemacht.“