Eggendorf hat seinen Trainer

Nach der Trennung von Michael Schmidt stand Eggendorf ohne Trainer da. Beim letzten Spiel gegen Reisenberg übernahm Co-Trainer Laszlo Szalai interimistisch, konnte aber auch nichts Zählbares mitnehmen, musste sich mit 0:1 geschlagen geben.

Am Montag startete nun der neue Coach mit seiner Arbeit, leitete das erste Training. Die Entscheidung fiel auf Thomas Haidner, der bis Sommer Ligakonkurrent Leopoldsdorf coachte und die Liga kennt. „Das Ausschlaggebende für uns war, dass er die Liga kennt, aber auch, dass er vom Wesen her ein Siegertyp ist. Er ist einer, der Gas geben will. Es hat von den ersten Gesprächen her sehr gut gepasst und wir haben uns daher für ihn entschieden“, so Eggendorfs Thomas Pollak: „Es kann nur bergauf gehen.“

Haidner will Kontakt zum Mittelfeld herstellen

Der neue Cheftrainer beim ASK hatte ebenfalls von Beginn an ein gutes Gefühl. „Es gab sehr gute Gespräche. Thomas Pollak hat Visionen und es gibt ein klares Ziel. Die Situation ist nicht so erfreulich, aber wir können gut einschätzen, wo wir gerade stehen“, so Haidner über seinen neuen Job. Die Ziele sind auch beim Coach klar gesteckt: „Das erste Ziel ist es, den Anschluss zu schaffen an den Rest und nahe dran zu bleiben. Im Winter wollen wir dann darauf hinarbeiten, dass wir im Frühjahr genug Punkte erobern.“

Bisher reichte es für Eggendorf in neun Saisonspielen erst zu drei Punkten bzw. einen Sieg. Ganze acht Mal zog der ASK bereits den Kürzeren. Haidner ist dennoch guter Dinge: „Ich hoffe, dass wir am Samstag gleich von drei Punkten reden“, wartet auf Haidner gegen Breitenau gleich ein Sechs-Punkte-Spiel.