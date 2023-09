Eggendorf-Trainer Michael Schmidt: „Wir kommen da raus“

Fünf Runden ist die neue Saison bereits alt. Eggendorf steht als Absteiger aus der 2. Landesliga aber immer noch ohne Punkte da, ist noch nicht in der Gebietsliga angekommen. Gegen Aufsteiger Himberg waren die Rotjacken sogar nach drei Minuten mit 1:0 in Front, konnten dann aber nicht mehr nachsetzen und verloren am Ende klar mit 1:4. „Wir waren meistens Zweiter in den Zweikämpfen, sind nicht mehr hingekommen. Dann kommt auch der körperliche Faktor ins Spiel. Da war der ein oder andere ein wenig am Limit“, so Coach Michael Schmidt, der weiter meint: „Wir waren gut vorbereitet, aber es ist zu wenig, wenn das nur phasenweise umgesetzt wird.“

Eggendorf hat sich den Start in die neue Liga sicherlich anders vorgestellt. Für Trainer Michael Schmidt steht eine harte Woche mit vielen Gesprächen an: „Nach fünf Niederlagen ist es schwierig einfach zur Tagesordnung überzugehen. Es wird sicher Gespräche geben.“ Mit dem Vorstand gab es direkt nach der Niederlage eine Unterhaltung. Schmidt fühlt sich (noch) sicher in seinem Trainersessel: „Ich habe auch am Freitag noch mit den Vereinsverantwortlichen gesprochen, wobei ich da das Gefühl habe, dass es da keinen Schnellschuss geben wird.“ Der Trainer gibt sich kämpferisch, will das Ruder herumreißen: „Von meiner Seite ist es so, dass ich keiner bin, der im Sport aufgeben will und alles hinhaut. Ich bin mir sicher, dass wir da rauskommen werden aus der Geschichte.“ Obmann Werner Müller war aus privaten Gründen nicht erreichbar.