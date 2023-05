Abwehrchef Aktas springt als Trainer ein

„Die erste Trainingseinheit verlief wunderbar“, erinnerte sich Kaltenleutgebens Klubobmann Gerhard Wagner an die ersten Kommandos von Verteidiger Ismet Aktas, als er sein erstes Montagstraining leitete. „Kurz nachdem wir uns freundschaftlich vom letzten Trainerduo verabschiedet haben, hat er sich sofort bereit erklärt, die Mannschaft zu übernehmen. Mit seinem Charakter und seinem Spielverständnis ist er genau der Richtige“, ist Wagner froh, dass Aktas bis Sommer aushilft.

Vor wenigen Tagen musste Aktas dann allerdings die 0:1-Niederlage gegen Baden erst einmal verdauen. „Bei uns klappt überhaupt nichts. Das ist schon die ganze Saison so“, wirkte Aktas direkt nach dem Schlusspfiff niedergeschlagen. Er selbst spielte über 50 Minuten mit, ehe er sich austauschen ließ.

In wenigen Wochen wird der Klubchef mit einem weinenden Auge das von Aktas angekündigte Karriereende hinnehmen müssen. Im Sommer hängt der 42-Jährige die Fußballschuhe an den Nagel. „Ich wollte schon vor ein paar Jahren aufhören, aber der Obmann hat mich immer wieder überredet dabei zu bleiben. Jetzt ist es wirklich an der Zeit“, bestätigte Aktas im Gespräch mit der NÖN. „Das tut mir wirklich Leid. Er war stets der Stimmungsmacher in der Mannschaft und hat als Verteidiger die Abwehr zusammengehalten“, meinte der Obmann.

Laut Wagner sei der Klub bereits an einem neuen Cheftrainer, der ab Sommer einsteigt, dran. In den nächsten Tagen soll die Entscheidung fallen.