Zuerst der Meistertitel, dann Kaltenleutgeben

Mit einem Sieg in Moosbrunn will Michael Gössinger den Meistertitel mit dem SC Achau in der 2. Klasse Ost-Mitte perfekt machen. Als Meistertrainer soll er dann mit ASK Kaltenleutgeben in der 1. Klasse oben mitmischen.

„Er war einst ein Top-Kicker und ist jetzt ein super Trainer“, ist Kaltenleutgebens Obmann Gerhard Wagner froh, dass er Gössinger an Land ziehen konnte. Von einem sofortigen Wiederaufstieg möchte der Klubchef nicht sprechen. „Das wäre ungerecht gegenüber den anderen Teams, die über eine gute Qualität verfügen. Wir arbeiten an einem Kader, um oben mitspielen zu können. Wir wollen sicher nicht irgendwo herumwursteln.“

In den nächsten Tagen sollen sich noch etliche Spieler entscheiden, ob sie den Weg mitgehen. Ein Wechsel ist fix: Andreas Woch wird künftig für Guntramsdorf kicken.