Die nächste Ampelkarte

Die Niederlage im Nachbarschaftsderby gegen Reisenberg war für den ASK Marienthal die dritte in den letzten sechs Runden. Mit dem knappen Sieg über Maria Lanzendorf steht außerdem nur ein Sieg zu Buche. Die schlechten Leistungen der letzten Wochen wirkten sich natürlich negativ auf die Tabellenplatzierung aus. Der ASK fiel zuletzt auf Rang drei zurück und mit dem Sieg von Hirschwang über Kirchschlag am Montag ging es noch einmal einen Platz runter.

„Wir haben auch fünf Rote Karten in drei Partien bekommen“, sind die letzten Ergebnisse für Klubobmann Peter Borovits keine Überraschung. Lukas Dingelmaier und Aaron Erhart sahen in der Nachspielzeit gegen Maria Lanzendorf, trotz 1:0-Führung, die Ampelkarte. In Kirchschlag waren Omar El Mokadem und Stefan Rastoka dran. Nun gingen bei Antonio Medic die Nerven durch. Er beschimpfte im Heimspiel gegen Reisenberg laut Obmann den Unparteiischen.

Am Ende standen die Marienthaler ohne Punkt da. „Das tut nicht weh“, meinte Borovits, der im Gespräch mit der NÖN aber enttäuscht wirkte. Eine Chance auf Wiedergutmachung gibt es am Freitag in Baden. In den letzten beiden Begegnungen verlor Marienthal zu Hause jeweils mit 0:1.