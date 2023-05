Jetzt wird's schmutzig

„Die bessere Mannschaft hat nicht gewonnen“, knurrte Trumau-Trainer Thomas Markytan nach der 1:2-Pleite gegen die Wiener Neustädter Juniors. Bis zur 88. Minute lagen die Trumauer in Führung, mussten dann spät noch die Niederlage hinnehmen. Ein Spiegelbild der derzeitigen Situation. „Wenn du hinten drin bist, passiert genau so etwas“, schüttelte Markytan den Kopf.

Das Damoklesschwert des Abstiegs hängt über Trumau. Und dafür muss Markytan, der von den gegnerischen Trainern immer wieder für den praktizierten Fußball gelobt wird, etwas ändern. „Wir müssen schmutzig in den Abstiegskampf gehen und den als Kampf annehmen. Spielerisch in Schönheit zu sterben? Davon haben wir nichts“, will Markytan seinen Spielern klarmachen, dass es ums Überleben geht.

Der scheidende Trainer, den es ab Sommer in Richtung Gloggnitz zieht, rechnet mit drei Absteigern in der Gebietsliga. Das kann so kommen, muss es aber nicht. Ein Rattenschwanz zieht sich von der 2. Liga bis ins Unterhaus. Steigen die Young Violets und die Admira ab? Trifft es Scheiblingkirchen in der Regionalliga? Lässt Mannersdorf in der 1. Landesliga Kilb und Spratzern hinter sich? Alles Fragen, die Trumaus Abstieg beeinflussen. Der drittvorletzte Tabellenplatz: Ein Schleuderstuhl.