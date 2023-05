Erfolg nach 90 Minuten zu zehnt

Für die Kohn-Elf aus Bad Fischau konnte der Start nicht schlechter sein. Nach nur wenigen Pässen und nur 30 Sekunden sah Niklas Schmidl Rot. Er vertendelte den Ball, Hirschwangs Hasan Duman nutzte die Situation aus, wurde aber im selben Zug noch gelegt. Der Schiedsrichter entschied sofort auf Torraub - Rote Karte. Auch für Bad Fischau Coach Daniel Kohn gab es keine Diskussion darüber: „Die rote Karte war ganz klar. Den Ball vertendelt und dann ein klares Foul.“ Dass die Heimischen einen Mann weniger waren merkte man jedoch nicht. Bad Fischau versuchte auch in Unterzahl nach vorne zu spielen, wurde dafür aber nicht belohnt. Nach 33 Minuten jubelten die Gäste aus Hirschwang. Hasan Duman verwertete einen Ball zum 1:0. „Viel mehr haben wir ihnen dann aber nicht angeboten“, so Kohn.

Kurz nach der Pause war das Spiel dann wieder ausgeglichen - zumindest bei der Spieleranzahl. Nach 48 Minuten verlor Manuel Funovics den Ball im Mittelfeld, streckte seinen Gegenspieler danach von hinten um. „Eine ganz klare Sache. er fährt dem Gegner mit beiden Füßen von hinten rein. Er wollte den Ball, traf aber nur die Beine. Das war rein rot“, stellt auch Hirschwangs Trainer Peter Kaltenegger fest. Kurz darauf konnte Bad Fischau auch das Zwischenergebnis ausgleichen. Daniel Randak brachte eine Hereingabe von Fabian Grund nach 55 Minuten im Tor unter. Hirschwang wusste sich im zehn gegen zehn auch keine weiteren zwingenden Möglichkeiten zu erarbeiten. Bad Fischau hingegen doch. Nur drei Minuten nach dem Ausgleich brachte Umut Yavuz seine Mannschaft mit einem abgefäschten Schuss aus 25 Metern in Führung. Diese ließ sich die Kohn-Elf auch nicht mehr nehmen. In der Nachspielzeit gelang sogar noch das 3:1. Kurz zuvor musste Hirschwang-Stürmer Libor Zondra nach einem Foul noch mit Gelb-Rot vom Platz. „Sehr solide Partie, eine reife Leistung“, so Daniel Kohn zum Heimsieg.

06.05.2023 15:30

Statistik:

Bad Fischau-Brunn - Hirschwang 3:1 (0:1)

Torfolge: 0:1 (33.) Duman, 1:1 (55.) Randak, 2:1 (58.) Yavuz, 3:1 (90+3.) Stein

Karten: Greiner (26., Gelbe Karte Foul), Postl (73., Gelbe Karte Foul), Kohn (79., Gelbe Karte Kritik), Schmidl (1., Rote Karte Torchancenverh.), Randak (66., Gelbe Karte Kritik)Funovics (48., Rote Karte Foul), Brandstätter (42., Gelbe Karte Foul), Stummer (90+1., Gelbe Karte Kritik), Zondra (13., Gelbe Karte Foul), Zondra (81., Gelb/Rote Karte Foul), Doppelreiter (28., Gelbe Karte Foul)

Bad Fischau-Brunn: Yavuz, Randak, Cech Marco, Cech Adrian, Greiner (HZ. Drga), Avdiu, Byslovsky, Schmidl, Postl, Grund (90. Mikic), Sari (63. Stein)

Hirschwang: Adlboller, Funovics, Petr (57. Hasi), Duman, Brandstätter (78. Pollross), Stummer, Zondra, Doppelreiter (71. Brenner), Galic, Maldet (71. Rexha), Wedl

250 Zuschauer, Schiedsrichter: Patrick Wucherer