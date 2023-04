Im Eiltempo zu den drei Punkten

Werbung

Bad Fischau-Brunn - Kaltenleutgeben 4:1. „Das Spiel war relativ rasch entschieden. Es hat sehr viel geklappt, was wir uns für die Partie vorgenommen haben und waren präsent am Platz“, so Bad Fischau-Coach Daniel Kohn, der erfreut ergänzt: „Wir waren aber auch effektiv.“ Nach nur drei Minuten startete Bad Fischau mit dem Toreschießen. Sheqir Avdiu ließ den Tormann aussteigen und schob ins leere Tor ein.

Nur vier Minuten später stand es bereits 2:0 für die Gastgeber. Niklas Schmidl zog aus der Entfernung ab. „Da war aber auch ein bisschen Mithilfe vom Tormann dabei“, so Kohn. Für das 3:0 (14. Minute) zeigte sich abermals Sheqir Avdiu verantwortlich, der den Ball im Kreuzeck unterbrachte. Spätestens nach 24 Minuten war die Partie dann entschieden. Stefan Greiner stellte auf 4:0 für Bad Fischau. „Das vierte Tor war ein Fehler im Spielaufbau, den wir genutzt haben“, freut sich der Coach.

Die früh Partie entschieden schaltete Fischau einen Gang zurück, was der Trainer nicht gerne sah: „Ab dann hat es ein wenig Freundschaftsspiel-Charakter bekommen. Wir sind dann ein bisschen in straucheln gekommen.“ In der 28 Minute nutzten die Gäste die Möglichkeit auf das 1:4. Mehr war an diesem Tag dann auch nicht mehr drinnen. Bad Fischau hatte trotzdem noch die ein oder andere Möglichkeit, traf aber nicht mehr.

22.04.2023 15:30

Statistik:

Bad Fischau-Brunn - Kaltenleutgeben 4:1 (4:1)

Torfolge: 1:0 (3.) Avdiu, 2:0 (7.) Schmidl, 3:0 (14.) Avdiu, 4:0 (24.) Greiner, 4:1 (28.) Krutsch

Karten: Cech (88., Gelbe Karte Foul)Hellmuth - Schirnhofer (48., Gelbe Karte Foul), Schön (15., Gelbe Karte Foul), Woch (35., Gelbe Karte Foul), Alijev (51., Gelbe Karte Unsportl.)

Bad Fischau-Brunn: Schmidl, Randak, Greiner (56. Mikic), Postl, Yavuz (67. Binder), Stein, Cech Marco, Grund (56. Cech), Drga, Avdiu, Misic (83. Cech)

Kaltenleutgeben: Nikischer, Stehlik, Aktas, Alijev, Hellmuth - Schirnhofer, Woch (HZ. Roohi Fard), Kozo, Krutsch, Schön (88. Obermayer), Hausladen, Hartmann (61. Cazinkic)

120 Zuschauer, Schiedsrichter: Hamid Topuz