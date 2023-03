Gerechte Punkteteilung im Nachbarschaftsduell

Ganze 70 Minuten agierten die Wiener Neustädter in Unterzahl, gingen aber in Führung. Bad Fischau gelang zwei Mal der Ausgleich. In der Schlussphase vergab die Kohn-Elf noch die Matchwinner.



Das Spiel startete auf Augenhöhe. Das erste Tor erzielten die Gäste. Erkut Tekinsoy stellte nach 20 Minuten auf 1:0. Nach einem Einwurf und einem Pressball kam der Stürmer zum Abschluss. Nur zwei Minuten nach der Führung folgte bereits eine Gelb-Rote Karte. Wiener Neustadt Defensivmann Aykut Tekonsoy sah nach einem Foul bereits seinen zweiten Karton und musste sehr früh duschen gehen. Drei Minuten später kam die Bad Fischauer Antwort. Neuzugang Daniel Randak holte sich im Mittelfeld den Ball und schoss anschließend aus 25 Metern flach ins Eck ein.

Die Überzahl wirkte sich aber nicht positiv auf das Spiel der Gastgeber aus. Gegen zehn Wiener Neustädter tat man sich schwer ins Spiel zu kommen. Das zog sich bis in die zweite Hälfte hinein durch, obwohl man sogar zu einem aberkannten Abseitstor kam. Nur kurz nach der Pause gelang den Juniors von Trainer Jürgen Riedl, die abermalige Führung. Nach einem Eckball war es wieder Erkut Tekinsoy, der richtig stand und einköpfte. In der Schlussphase drückte die Kohn-Truppe auf den Ausgleich. Dieser gelang auch nach 88 Minuten durch Sheqir Avdiu. Mehr sollte es aber nicht mehr werden, obwohl Chancen vorhanden waren. Diese konnte Daniel Randak aber nicht nutzen.

Stimmen zum Spiel:

"Grundsätzlich war der Start von uns in Ordnung, haben das Spiel ebenbürtig gestaltet. Da haben wir gewusst wir müssen auf der Hut sein. Nach der Gelb-Roten Karte haben wir genau das falsche gemacht. Wir haben uns selbst den Schwung aus dem Spiel genommen, haben gedacht mit einem Mann mehr geht das von alleine. Das war aber nicht so. In den letzten 20 Minuten haben wir ordentlich Druck gemacht, hatten aber bei 1:1 schon ein abseitstor und einen Stangenschuss. Am Ende war es ein Spiel auf ein Tor. Die Punkteteilung geht sicher in Ordnung." Daniel Kohn, Trainer ASK Bad Fischau.

Bad Fischau-Brunn - SC Wr. Neustadt Juniors 2:2 (1:1)

Sonntag, 26. März 2023, Bad Fischau-Brunn, 320 Zuseher, SR Levan Emnadze

Tore:

0:1 Erkut Tekinsoy (20.)

1:1 Daniel Randak (25.)

1:2 Erkut Tekinsoy (48.)

2:2 Sheqir Avdiu (88.)

Bad Fischau-Brunn: D. Judt - Z. Misic, S. Avdiu, S. Drga, S. Greiner (90. M. Binder) - D. Randak - U. Yavuz (75. S. Mikic), Y. Sari, F. Grund - L. Lassager (70. F. Stein), M. Postl; M. Cech, J. Cech, B. Stickler

Trainer: Daniel Kohn

SC Wr. Neustadt Juniors: D. Ortner - L. Toifl - E. Tekinsoy (86. A. Sakar), A. Mahmoudi (31. O. Dzajic) - D. Dzajic - A. Tekinsoy, S. Valenka, T. Güzel - B. Aydin, M. Uysal (70. E. Mehmedali), M. Grubor; F. D´ecclesiis Benitez, S. Marhosevic, D. Hofer

Trainer: Jürgen Riedl

Karten:

Gelb: Stefan Greiner (82., Kritik) bzw. Aykut Tekinsoy (9., Unsportl.)

Gelb-Rot: keine bzw. Aykut Tekinsoy (22., Foul)