Blaulichtwahnsinn und Abbruch in Berndorf

Der Fußball rückte am Samstag in Berndorf schnell in den Hintergrund. Es waren keine 20 Minuten gespielt, da vedrehte sich Marienthals Luan Kodra ohne Fremdeinwirkung das Knie. Erster Verdacht: Kreuzbandriss. Marienthals Verantwortliche verständigten die Rettung. Nach rund einer halben Stunde überschlugen sich die Ereignisse. Berndorf-Keeper Ömer Ilhan kollidierte mit einem Gegenspieler und blieb am Rasen liegen. Wieder wurde die Rettung alarmiert und die Partie in der 35. Spielminute unterbrochen. Zu allem Überfluss hatte ein Zuschauer auch noch mit Kreislaufproblemen, mit Verdacht auf Herzinfarkt, zu kämpfen.

Dem Publikum stockte der Atem. Gleich drei Rettunsfahrzeuge waren alarmiert, zwei standen auf dem Spielfeld. Dazwischen hatten die Ersthelfer, Vereinsverantwortliche das Rote Kreuz alle Hände voll zu tun. Allen voran aber Dr. Jörg Weidinger. Der Mediziner wohnt eigentlich in Deutschland und war nur zufällig im Publikum, kümmerte sich als Ersthelfer aber aufopferunsvoll um die verletzen Personen.

Auch eine Landung eines Rettungshubschraubers stand im Raum. Nach minutenlanger Behandlungen wurden alle verletzten Personen aber per Rettungsfahrzeug ins Spital gebracht.

An Weiterspielen war nicht mehr zu denken und Schiedsrichter Cenker Alisik brach die Partie beim Stand von 0:0 endgültig ab. „Ich habe in dem ganzen Chaos nicht alles mitbekommen, will mich aber beim Roten Kreuz und allen Helfern bedanken und allen beteiligten Personen gute Besserung wünschen“, so Berndorf-Obmann Tibor Szöcs. Nach NÖN-Informationen befinden sich alle beteiligten Personen wieder auf dem Weg der Besserung, wobei Tormann Ilhan eine Fraktur im Gesicht erlitt.