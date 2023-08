Umbruch für eine erfolgreiche Zukunft

Der ASK hat sich für die bereits gestartete Saison neu aufgestellt und ist mittendrin: „Wir arbeiten an einer neuen Struktur im Vorstand. Ab Oktober ist die Last auf mehreren Schultern, jeder mit definierten Arbeitsbereichen. Keiner soll das Handtuch werfen, weil es zu viel ist“, so Obmann Andreas Kerschbaumer.

Die Kampfmannschaft hat den Neustart bereits hinter sich und startete trotzdem mit drei Siegen aus drei Spielen. „Wir werden es ihnen nicht verbieten weiter zu gewinnen“, freut sich Kerschbaumer. Bereits die letzten Spiele der Vorsaison durfte sich der neue Trainer Thomas Steiner interimistisch beweisen und überzeugte den Vorstand. Mit dem neuen Trainer gab es am Spielersektor einige Veränderungen. Unter anderem stehen Leistungsträger der vergangenen Jahre nicht mehr im Kader. Stattdessen kommen nun jüngere, hungrige Spieler zum Einsatz, aber auch Spieler mit Qualität. Insgesamt stehen am Ende des Transfersommers zehn Abgänge und sieben Neuzugänge bei Bad Fischau zu Buche.

Neben Baris und Onur Yavuz, die Brüder von Umut Yavuz, der schon seit der letzten Saison in Bad Fischau kickt, konnte Lukas Gratzer von einer Rückkehr überzeugt werden. Zusätzlich konnten die Verantwortlichen noch vier weitere junge Spieler zum Verein lotsen. „Wir wollten jünger werde und was für die Zukunft aufbauen. Wir hatten aber einen Aderlass“, erklärt Kerschbaumer. Der 18-jährige Mohammad Jafari war in der vergangenen Saison in Matzendorf, um dort noch ein Jahr Nachwuchslandesliga zu spielen, war aber bereits zuvor in Bad Fischau. Bei seinem dritten Pflichtspieleinsatz in der ersten Mannschaft erzielte das Eigengewächs seinen ersten Treffer, der den 2:0-Sieg in der Nachspielzeit sicherte. Er steht unter anderem sinnbildlich für die gute Nachwuchsarbeit der 2019 gegründeten NSG Steinfeld. Ein gutes Zeichen für die Spieler in den insgesamt 20 Nachwuchs-Teams mit Beteiligung der NSG Steinfeld und des ASK Bad Fischau-Brunn. Dass die Arbeit stimmt, sieht man auch am wiederholten Meistertitel in der Reserve. Mit zehn Punkten Vorsprung auf die Zweitplatzierten sicherte sich die zweite Mannschaft zum zweiten Mal in Folge den Titel. „Die U23 wurde zwei Mal Meister. Die haben drei Mal die Woche trainiert und hatten viele Leute beim Training. Für den ein oder anderen war es zu wenig und versuchen sich in der Kampfmannschaft bei anderen Vereinen. Das ist in Ordnung und verständlich“, so der Obmann.