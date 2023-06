Umjubelter Titel und enttäuschender Abstieg

Es war das große Ziel. Und genau das hat Ebreichsdorf erreicht: Meister! „Die Favoritenrolle haben wir ganz klar erfüllt“, stellt Trainer Skinny Maucha klar. Trotzdem: Der Druck war spürbar. Vor allem in der Rückrunde. Wie beim 1:1 gegen Kaltenleutgeben oder bei der Pleite gegen Maria Lanendorf. „Da war eine kurze Krisenstimmung, die hat aber alle aufgeweckt“, macht Maucha deutlich. So stellte Ebreichsdorf bei der Aufstiegssaison nicht nur den bisherigen Punkterekord ein, sondern auch die beste Offensive und die beste Defensive der Liga. Den Meister feierte der ASK auch noch bei der 100-Jahr-Feier. „Besser hätte es nicht sein können“, resümierte Maucha.

Für Casino Baden hieß es nach der Hinrunde vor allem dem Abstiegskampf zu entfliehen. Dafür trennte sich der BAC von Rainer Weiß, schenkte Werner Hasenberger das Vertrauen — und ihm auch noch einige starke Neuzugänge wie Sinan Apaydin oder Aleksandar Stojiljkovic. So fuhr Hasenberger zu Beginn seiner Ära zahlreiche Siege ein und ließ den Klassenerhalt damit Realität werden. „Mit 38 Punkten und dem siebenten Platz sind wir zufrieden. Wer hätte das dem BAC vor der Saison zugetraut? Bis alle Mechanismen greifen, wid es dauerrn, aber es hat Früchte getragen“, lobt Sportlicher Leiter Denis Husejnovic die Arbeit von Hasenberger.

Die Mission Klassenerhalt bestand auch Reisenberg und Trainer Patrick Kasuba. Nach der Hinrunde noch auf einem Abstiegsplatz, schafften die Kasuba-Boys den Ligaverbleib am Ende mit einem komfortablem Punktevorsprung. „In der Wintervorbereitung ist es uns gelungen den körperlichen Zustand zu verbessern und eine unangenehme, unorthodoxe und schwer auszurechnende Spielidee zu entwickeln“, erklärt Kasuba. Im Frühjahr gab es in neun von 13 Spielen keine Niederlage. Dafür war vor allem Neuzugang Dezider Egri zuständig, den Kasuba immer wieder hervorhob. Und natürlich Alfred Werner, der sich die Torjägerkrone sicherte.

Den Gang in die 1. Klasse muss Trumau antreten. In der Rückrunde holten die Markytan-Mannen sieben Punkte. Zu wenig, um in der Liga zu bestehen. „Eine der traurigsten Kapitel wurden geschrieben. Die Mannschaft hat leider bis zuletzt lieber schönen Fußball gezeigt, als schmutzig zu gewinnen. Am Ende reichte es nicht und eine große Enttäuschung und Leere bleibt zurück“, fiel Trainer Thomas Markytan der Abschied mit einem Abstieg nicht leicht — er wird ja Trainer in Gloggnitz. Vor allem das Toreschießen wurde in der Rückrunde zum Stolperstein. Mit nur zwölf Toren schoss Trumau gemeinsam mit Kaltenleutgeben die wenigsten Frühjahrstreffer. Kein Wunder, dass beide Teams letztendlich absteigen mussten. Mit Christian Banovits ist der neue Trainer schon bekannt.