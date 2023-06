Aus Gebietsliga-Trio wurde Einzelgänger

ASK Kaltenleutgeben

Laut Ex-Trainer Boban Ziljkic hätte sich schon im Sommer des Vorjahres eine schwierige Saison abgezeichnet. „Es gab zu wenig Neuzugänge und die Vorbereitung hat nicht gepasst. Viele Spieler waren auf Urlaub.“ Verletzungen während der Meisterschaft hätten die Situation verschärft. „Dann sind wir eben in den Abstiegskampf reingeschlittert.“ Der Start in die Rückrunde verlief zunächst vielversprechend. Im Heimspiel konnte Tabellenführer Ebreichsdorf in Schach gehalten werden: 1:1! „Das war aber nur ein kurzes Aufbäumen“, vermisste Ziljkic in den folgenden Wochen die richtige Einstellung der Spieler. „Ihnen war gar nicht bewusst, dass wir uns im Abstiegskampf befinden und sie wollten nicht über ihre Grenzen gehen. Woche für Woche mussten wir sie neu motivieren.“

1. SVg Guntramsdorf Für Ex-Coach Michael Hartl waren mehrere Faktoren für den Abstieg der 1. SVg Guntramsdorf ausschlaggebend. Von der unglücklichen 0:1-Niederlage gegen Baden bis hin zu jenen zwei Runden, in denen er auf neun gesperrte Spieler verzichten musste. „Nach dem 3:2-Sieg über Wiener Neudorf dachte ich, wir würden wieder in die Spur finden, aber dann hatten wir eine Woche später wieder fünf gesperrte Spieler. Es folgte die 0:9-Schlappe in Leopoldsdorf.

„Die Auslosung war dann auch nicht hilfreich“, musste Hartls Mannschaft nach dem Debakel gleich gegen den Tabellenführer Ebreichsdorf ran (0:3). Die anschließende 2:3-Niederlage beim direkten Konkurrenten Kaltenleutgeben hatte dann den letzten Hoffnungsschimmer zum Erlöschen gebracht.

1. SV Wiener Neudorf „Ich habe bei Wiener Neudorf als Spieler Karriere gemacht und ich wünsche dem Verein alles Gute“, betonte Damir Ozegovic seine enge Verbundenheit zu seinem Ex-Klub. Dass es in diesem Jahr so gut geklappt hat, freut ihn besonders. „Weil es schwierig war. Wir waren für viele der erste Abstiegskandidat.

Umso bedeutender waren für ihn die klaren Heimspielerfolge wie gegen Baden (5:1) oder Trumau (4:0). „Die Spieler haben sich sehr positiv entwickelt. Die Mannschaft hat einen großen Schritt nach vorne gemacht. Er freut mich, dass Spieler wie Amar Dzafo, der jetzt in die 2. Liga nach Luxemburg wechselt, den nächsten Entwicklungsschritt machen.“

In der Liga wäre laut Ozegovic sogar ein Platz unter den Top Fünf möglich gewesen. „Bei einigen Partien sind wir an einem Sieg vorbeigeschrammt. Aufgrund der guten Qualität der Liga ist es aber auch so, dass ein Sieg gegen eine Mannschaft, die unten drinnen steht, nicht mehr gewiss ist.“