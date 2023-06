Die Juniors sind „best of the rest“

Juniors Wiener Neustadt

Schon beim Saisonstart ließen die Juniors beim 3:0 gegen Bad Fischau aufhorchen und zeigten, dass eine erfolgreiche Meisterschaft warten kann. In der Hinrunde holte das Team von Trainer Jürgen Riedl acht Siege und ein Unentschieden und überwinterten mit 25 Zählern auf Rang vier der Tabelle. Auch in der Rückrunde wusste die zweite Garnitur des SC Wiener Neustadt zu überzeugen, erspielte sich abermals 25 Punkte und musste nur zwei Spiele an den Gegner abgeben. In der Endabrechnung bedeutet das den Vizemeistertitel. „Das Ziel ist es, Zweiter zu werden. Dann haben wir was Tolles erreicht“, so Trainer Jürgen Riedl wenige Spiele vor dem Saisonende. Auf Meister Ebreichsdorf haben die Juniors jedoch 18 Punkte Rückstand. „Da war Ebreichsdorf in einer eigenen Liga“, so Riedl.

ASK Bad Fischau

Aus den ersten sechs Runden der Meisterschaft holten die Bad Fischauer Kicker enttäuschende vier Punkte, kamen aber in Fortdauer der Meisterschaft doch noch ins Rennen. „Den Saisonstart haben wir komplett verschlafen. Da hatten wir ein schwaches Ergebnis nach dem anderen“, so der damals noch Co-Trainer Thomas Steiner, der bis zum Winter aber noch glücklicher wurde: „Wir haben aber Moral bewiesen und sind zurückgekommen.“ Überwintert haben die Bad Fischauer mit 18 Zählern. In der Rückrunde lief hingegen es besser. „Das Frühjahr war im Grunde recht versöhnlich für uns“, so Steiner, der vor wenigen Wochen das Traineramt von Bad-Fischau-Ikone Daniel Kohn übernommen hat. In der Schlusstabelle ist der ASK sechster mit 48 Punkten.

USC Kirchschlag

Die Hinrunde beendete der USC Kirchschlag noch im, mehr oder weniger, „sicheren“ Mittelfeld. Mit dem siebenten Platz und einem groß aufspielenden Marcell Toth konnten die Blau-Weißen aus der Buckligen Welt zufrieden sein. Zum Frühjahrsauftakt gab es noch einen 3:0-Erfolg gegen Trumau. Dann gab es aber sechs Wochen lang keine Punkte, rutschte so zwischenzeitlich auch in den Abstiegskampf ab. Die Mannschaft von Trainer Stefan Pürrer bekam aber noch rechtzeitig die Kurve und konnte den Abstieg am Ende mit neun Punkten Vorsprung auf den ersten Absteiger noch klar abwenden. Zwischenzeitlich musste Pürrer gleich auf sieben Stammspieler verzichten. „Wir sind jetzt froh, dass die schwierigen Rückrunden mit den vielen Verletzten jetzt vorbei ist“, so der Coach.