BAC-Jugend kickt am ASV-Platz

Die Stadt Baden widmet den Fußballplatz „Grünau“ — dem ehemaligen Platz des ASV Baden — voll und ganz dem Kicker-Nachwuchs. Neben einer gepflegten Fußballanlage, auf der trainiert wird und auf der Fußballmatches stattfinden, werden die Mädchen und Buben künftig auch ein neues Gebäude nutzen, das alle Anforderungen einer modernen Sportanlage erfüllt. Auch andere Vereine und Badener Schulen haben die Möglichkeit, die Anlage künftig in Abstimmung mit dem Spielbetrieb des BAC zu nutzen.

Bürgermeister Stefan Szirucsek unterstreicht: „Die Unterstützung der Kinder- und Jugendarbeit des BAC Zweigverein Fußball ist mir wichtig. Wir haben nach genauer Prüfung die Entscheidung getroffen eine moderne und attraktive Infrastruktur für den Fußball in Baden zu schaffen.“

Die neuen Räumlichkeiten für den Fußball-Nachwuchs sind erforderlich, weil sich herausgestellt hat, dass das vom ASV Baden errichtete Gebäude den gesetzlichen Bestimmungen nicht entspricht. Die Stadtgemeinde hat ein umfassendes Gutachten in Auftrag gegeben, um den Umfang der erforderlichen Sanierungsarbeiten festzustellen.

Es wurde die Entscheidung für eine Containerlösung getroffen, die zum Preis von € 385.000 den Vorteil eines modernen, sauberen und dem heutigen Stand der Technik entsprechenden Vereinsgebäudes bietet. Für die Warmwasserversorgung der Duschanlagen wird eine Photovoltaikanlage errichtet. Wirtschaftliche Vorteile ergeben sich durch die Einspeisung von Überschussstrom in die Energiegemeinschaft.

Die für eine nachträgliche, baubehördliche Bewilligung erforderlichen Arbeiten hätten zumindest € 510.000 an Kosten verursacht. Außerdem hat der Gemeinderat beschlossen, dass der jährliche Förderbeitrag der Stadtgemeinde Baden nicht für Zwecke des Spielerankaufs oder für Entgelte bzw. Aufwandsentschädigungen an Spieler, Funktionäre etc. verwendet werden darf. Dies ist durch jährliche Berichte nachzuweisen.