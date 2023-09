Hasenberger packt beim BAC seine Sachen

Mit großen Ambitionen startete Casino Baden in die heurige Saison. Nach vier Runden schaut die Realität in der Dammgasse aber anders aus: Null Punkte nach vier Spielen, ein Torverhältnis von 3:20 und zwei Debakel in Folge. Noch am Montag vor dem Spiel gegen Wr. Neustadt setzte sich das Trainerteam mit dem Vorstand zusammen, versuchte zusammenzurücken und gemeinsam aus der Situation das Beste zu machen. Nach dem 1:10 gegen Wr. Neustadt II gehen Trainer Werner Hasenberger und der BAC aber getrennte Wege. „Es hat in den letzten Wochen einfach nicht funktioniert, so ist leider der Fußball. Als Trainer muss ich dann Verantwortung übernehmen und einen Schlussstrich ziehen. Dem gesamten Verein wünsche ich alle Gute“, so Hasenberger zur Trennung.

„Bringen Qualität einfach nicht auf den Platz“

Warum es unter der Regie Hasenbergers in den letzten Wochen aber so überhaupt nicht lief, kann sich Obmann Christian Fleischer nicht erklären: „Wir sind auch ein bisschen ratlos. Wir bringen die Qualität momentan einfach nicht auf den Platz.“

Besonders Denis Husejnovic, Sportlicher Leiter beim BAC, zeigte sich niedergeschlagen: „Ich hätte gerne weiter mit Werner zusammengearbeitet. Er war fachlich und charakterlich ein Top-Trainer.“ Die momentane Situation nimmt er auch auf seine Kappe: „Ich habe den Kader zusammengestellt und die Verantwortung liegt bei mir. Es passt momentan vieles nicht zusammen. Ich werde deshalb auch die nächsten Wochen etwas Abstand nehmen.“ Husejnovic hofft dennoch auf eine Reaktion: „Es ist ganz wichtig, dass die Mannschaft jetzt Charakter zeigt.“ Für die nächsten Wochen wird Co-Trainer Enli Konci interimistisch als Trainer übernehmen. Wie es dann weitergeht, kann beim BAC noch keiner beantworten.