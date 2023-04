Historische Siegesserie

Werbung

Drei Siege hintereinander. Das klingt auf den ersten Moment nicht allzu besonders. Ist es im Fall von Casino Baden allerdings. Blickt man auf die letzten Saisonen zurück, war oft schon ein Sieg ein besonderes Ereignis. In den Corona-Saisonen sah es nicht nur aufgrund der Abbrüche düster aus. 2020/21 gab es beispielsweise gar keinen vollen Erfolg, 2019/20 drei Siege in der gesamten Hinrunde. Mit dem 2:1-Sieg in Kirchschlag, wo der BAC nach einem 0:1-Rückstand noch das Spiel drehte, sind die Badener als einziges Team in der Rückrunde noch makellos, stehen bei der vollen Ausbeute von neun Punkten.

Die NÖN hat im Archiv geblättert. Das letzte Mal, dass die Badener drei Siege in Serie feierten? In der 1. Klasse Süd-Meistersaison im Jahr 2014/15. Seit dem Aufstieg in die Gebietsliga waren zwei Siege in Folge das höchste der Gefühle. Ob Neo-Coach Werner Hasenberger der Grund für die beste Siegesserie seit acht Jahren ist? „Nein, da müssen wir schon am Boden bleiben“, will Hasenberger davon nichts wissen, hebt viel mehr seine Mannschaft hervor, „ohne die Qualität der Spieler kannst du nichts machen, sie ziehen alle voll mit. Teilweise war vielleicht auch Glück dabei, dass wir drei Mal gewonnen haben. Es sind aber nur drei Spiele. Nicht mehr, nicht weniger.“ Gleichzeitig warnt er davor, dass das nur eine Momentaufnahme sei: „Es kann schnell in eine andere Richtung gehen.“