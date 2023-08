In Baden läuten die Alarmglocken

Nach eine 1:2-Niederlage zum Auftakt, hoffte der BAC zu Hause gegen Breitenau auf den ersten Dreier. Das Sportliche geriet in der Dammgasse aber schnell in den Hintergrund: Nach rund einer halben Stunde prallten Badens Sinan Apaydin und Breitenau-Keeper Noah Stöger nach einem hohen Ball in den Sechzehner zusammen. Stöger wurde daraufhin mit Verdacht auf Nasenbeinbruch mit der Rettung ins Spital eingeliefert. Der 20-Jährige befindet sich mittlerweile aber wieder auf dem Weg der Besserung. Nach 20 Minuten Unterbrechung ging es weiter heiß her. Nächster Negativ-Höhepunkt dann in der Nachspielzeit der ersten Hälfte: BAC-Kicker Slaven Misuric wurde hart gelegt, stand daraufhin auf und revanchierte sich bei Milan Csicsvari. In Folge sahen beide Akteure die Rote Karte.

BAC fehlt weiterhin die Durchschlagskraft

Sportlich lieferten die Badener weniger Schlagzeilen: Ratko Buljic brachte die Truppe von Trainer Werner Hasenberger zwar in Führung, verlor am Ende aber wie in der Vorwoche mit 1:2. „Als erstes wünsche ich dem verletzten Spieler gute Besserung. Das ist das Wichtigste. Sportlich werden wir unseren Ansprüchen momentan aber einfach nicht gerecht. Offensiv fehlt uns die Durchschlagskraft“, haderte Hasenberger. Aber nicht nur die Offensive macht Probleme, vor allem in der Innenverteidigung haben die Badener eine Baustelle. So musste gegen Breitenau wieder Denis Husejnovic, eigentlich nur mehr Sportlicher Leiter, in der Verteidigung aushelfen. Markus Wostry ist angeschlagen, Slaven Misuric gesperrt. In Runde drei gegen Wr. Neudorf wird der 35-Jährige wohl wieder zum Handkuss kommen.