Heimdebüt ebenfalls geglückt

31.03.2023 19:30

Casino Baden - Maria Lanzendorf 2:0. Nachdem das Debüt von Neo-BAC-Coach Werner Hasenberger schon in der Vorwoche mit dem 1:0-Sieg in Guntramsdorf glückte, ging auch sein Heimdebüt siegreich aus. Fünf Minuten waren gespielt, da gelang den Hausherren nach einer Standardsituation durch Fabian Horvath der frühe Führungstreffer. Eine Führung, die nicht dem Spielverlauf entsprach. „Maria Lanzendorf war in der ersten Hälfte klar besser. Sie haben super gespielt“, streute Hasenberger dem Gegner Rosen. Die Gäste operierten mit vielen hohen Bällen auf Sturmhüne Miro Slavov, der die wiederum gut sicherte und so für Gefahr der Maria Lanzendorfer sorgte. Dass die Badener mit der Führung in die Pause gingen, war insbesondere Keeper Nikola Obrenic zu verdanken, der die einige Möglichkeiten der Maria Lanzendorfer vereitelte.

Apaydin mit der Vorentscheidung

„Nach der Pause haben wir uns gefangen, dann war es ein Spiel auf Augenhöhe“, atmete Hasenberger durch. Für die Vorentscheidung sorgte dann Sinan Apaydin nach 66 Minuten, der einen Strafstoß zum 2:0 verwandelte. Einen Vorsprung, den die Badener dann über die Runden brachten. „Ein wichtiger Sieg für uns. Maria Lanzendorf hat das aber super gemacht. Sie waren sehr präsent, haben sehr körperbetont gespielt“, machte Hasenberger darauf aufmerksam, dass sich sein Team gegen keinen einfachen Gegner am Ende durchsetzte.

Tore: Heim Sinan Apaydin (66., Elfmeter), Heim Fabian Horvath (5.)

Baden Casino: Nikola Obrenic, Dominik Beier, Aleksandar Stojiljkovic, Rafael Gahr, Thomas Kubin, David Mihaly, Fabian Horvath, Edin Mehic, Sinan Apaydin, Wassim Azaz, Dominik Pfeiffer, Lennard Kreissl, Rudolf Tomandl, Alen Sulejmani, Enli Konci, Lukas Huber, Denis Husejnovic, Lukas Huber (83. statt David Mihaly), Alen Sulejmani (90. statt Edin Mehic), Rudolf Tomandl (90. statt Thomas Kubin)

Maria Lanzendorf: Daniel Koller, Lukas Schiller, Michael Burdis, Miroslav Slavov, Pascal Lackner, Marcel Ebinger, Antonio Romic, Julian Meister, Pavol Bures, Peter Zelinsky, Milan Milojevic, Aleksandar Grumic, Patrick Koch, Yunus Yando, Julian Hentschl, Christoph Widena, Ali Sheref, Patrick Koch (68. statt Marcel Ebinger), Ali Sheref (78. statt Milan Milojevic)

Karten: Sinan Apaydin (42. Gelb Foul), Dominik Beier (51. Gelb Unsportl.), Edin Mehic (53. Gelb Unsportl.), Aleksandar Stojiljkovic (85. Gelb Unsportl.), Peter Zelinsky (72. Gelb Foul), Daniel Koller (90. Gelb Unsportl.)